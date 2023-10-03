Сериал «Убийства в одном здании» продлен на новый сезон

Сериал «Убийства в одном здании» продлен на четвертый сезон
Новые эпизоды выйдут на стриминговом сервисе Hulu.
После частичного окончания забастовки голливудских сценаристов/актёров авторская комната Hulu ожидаемо возобновляет работу. Третий сезон сериала «Убийства в одном здании» стал самым популярным среди оригинальных проектов на платформе в этом году.
Мэрил Стрип и Пол Радд были приглашёнными звёздами сезона, сюжет которого следует за Чарльзом, Оливье и Мейбел (Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес). Комичная троица расследует убийство, случившееся за кулисами бродвейского шоу.
Радд сыграл Бена Гленори – звезду голливудских боевиков, чей бродвейский дебют был внезапно прерван смертью. А Стрип изобразила актрису и возлюбленную Оливье Лоретту Даркин.