В Москве прошла премьера сериала о хакерах "Короче, план такой"

"Если в двух словах - это авантюрная остросюжетная лента про раздолбаев, из которых получилась команда, которая стоит на страже интересов нашей Родины. Надеемся, что вам они понравятся. Потому что многие слышали про русских хакеров, все про них говорят, но в лицо никто не видел. Мы подумали, что эти герои могли бы выглядеть вот так", - отметил он.