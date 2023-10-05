«Рабыня Изаура» и «Богатые тоже плачут» появятся в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатры решили добавить в свои каталоги классику мексиканских и бразильских мыльных опер — сериалы «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и другие. Сервисы уже ведут переговоры о приобретении прав на показ, сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Представители ряда сервисов подтвердили изданию, что мексиканские и бразильские сериалы могут появиться в их библиотеках. Они отметили, что ленты могут снова стать популярными у зрителей, так как сейчас они активно пересматривают старые фильмы.

«Зрители, распробовав контент из Турции и других стран, сейчас начинают активнее смотреть на Латинскую Америку. Интерес подогрела новая версия культового сериала «Богатые тоже плачут». Это довольно «компактный» ремейк, который включает всего 60 серий», — сказал гендиректор Wink Антон Володькин.