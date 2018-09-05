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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
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Тест: угадайте советский фильм по одному кадру 

Рамблер 5 сентября 2018
Фото: Кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
Эпоха советского кинематографа — это золотой фонд отечественных фильмов. Самые лучшие, самые добрые и поучительные картины были сняты именно в этот период.
Сменилось уже не одно поколение, поменялся уклад и ритм жизни. Возможности кинематографа шагнули далеко вперед, но даже несмотря на то, что советские фильмы сняты давно, пересматривать их раз за разом приятно. Эти киноленты мы любим не за красоту и высокое качество картинки, а за ту теплоту, которую нам дарить рассказанная история.
А хорошо ли вы помните эти фильмы? Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы угадать название кинокартины по одному лишь кадру из нее.
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