Тест: помните ли вы фильм «Москва слезам не верит»

Тест: как хорошо вы помните детали фильма «Москва слезам не верит»

В феврале 1980 года на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". История о трех провинциалках, приехавших покорять Москву и искать свое счастье, покорила сердца не только 90 миллионов советских людей, но и зрителей по всему миру. Рассказывают, что американский президент Рональд Рейган перед посещением СССР в 1985 году посмотрел фильм восемь раз.

Фильм стал культовым и в 1981 году стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Интересно, что сценарий фильма изначально создавался для участия в конкурсе на лучший фильм о Москве.