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Тест: помните ли вы фильм «Москва слезам не верит»
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Тест: как хорошо вы помните детали фильма «Москва слезам не верит» 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
В феврале 1980 года на экраны вышел фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". История о трех провинциалках, приехавших покорять Москву и искать свое счастье, покорила сердца не только 90 миллионов советских людей, но и зрителей по всему миру. Рассказывают, что американский президент Рональд Рейган перед посещением СССР в 1985 году посмотрел фильм восемь раз.
Фильм стал культовым и в 1981 году стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Интересно, что сценарий фильма изначально создавался для участия в конкурсе на лучший фильм о Москве.
Одну из главных ролей в картине сыграла супруга режиссера, Вера Алентова, роли ее подруг блистательно исполнили Раиса Рязанова и Ирина Муравьева. А что еще вы помните о знаменитом фильме?
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