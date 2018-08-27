Участника «Замуж за Бузову» выгнали с позором

На ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Замуж за Бузову». В проекте участвуют 15 перспективных мужчин разного возраста, профессии и статуса, и все они сражаются за любовь теледивы и певицы Ольги Бузовой.
К сожалению, уже первый выпуск не обошелся без скандала. Одного из претендентов на сердце Ольги дисквалифицировали за неподобающее поведение. Им оказался Акбар Юсупов, старый знакомый певицы. Мало того что Акбар не смог ответить на прямой вопрос Ольги о том, почему он проявил себя вне шоу, хотя он имел такую возможность в реальной жизни. Так в добавок еще и открыто флиртовал с одной из официанток.
Дело в том, что среди девушек, подававших напитки, была родная сестра звездной невесты Анна. Родственница шпионила за женихами: следила за их поведением и подслушивала разговоры. Так, именно Бузова-младшая рассказала сестре, что Юсупов позволил себе лишнее. Ольга не стала терпеть такого поведения и тут же исключила парня из проекта. Звезда даже не стала прощаться с провинившимся участником.
Заметим, что певица не давала спуску и остальным участникам. Она обращалась к претендентам исключительно на «вы», не позволяла поцелуев и сторонилась объятий. По словам Бузовой, поцелуй для нее много значит, пусть даже в щеку. Несмотря на это, одному из участников довольно быстро удалось получить доступ к телу звезды. С Александром Гриневым Ольга почти сразу перешла на «ты» и даже станцевала медленный танец без музыки.