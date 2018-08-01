Новая «Сабрина» выйдет на Хэллоуин 2018 

Эпоха ремейков культовых сериалов уверенно продолжает свое шествие по американскому телевидению и стриминговым сервисам.
Очередным перезапуском Netflix порадует зрителей уже на этот Хэллоуин — 26 октября в сети появится новая «Сабрина — маленькая ведьма». «Ребут» популярного подросткового сериала получил название «Сабрина. Жуткие приключения».
Напомним, что в основу этого сериала ляжет серия комиксов Archie Comics, однако эта телеадаптация будет намного мрачнее предшественника, подросткового сериала с Мелиссой Джоан Харт, который был выпущен в конце 90-х и продержался в эфире 7 сезонов.
На этот раз создатели «Сабрины» решили сделать ее историю в духе фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари», превратив жизнерадостную героиню в мрачную колдунью.
Главную роль в сериале «Сабрина. Жуткие приключения» сыграет Кирнан Шипка, а присоединятся к ней Миранда Отто, Люси Дэвис, Росс Линч, Мишель Гомез и другие. С 26 октября зрителям будут доступны сразу все 10 эпизодов первого сезона проекта.