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Новая «Сабрина» выйдет на Хэллоуин 2018
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Новая «Сабрина» выйдет на Хэллоуин 2018 

Попкорн News 1 августа 2018
Фото: Попкорн News
Эпоха ремейков культовых сериалов уверенно продолжает свое шествие по американскому телевидению и стриминговым сервисам.
Очередным перезапуском Netflix порадует зрителей уже на этот Хэллоуин — 26 октября в сети появится новая «Сабрина — маленькая ведьма». «Ребут» популярного подросткового сериала получил название «Сабрина. Жуткие приключения».
Напомним, что в основу этого сериала ляжет серия комиксов Archie Comics, однако эта телеадаптация будет намного мрачнее предшественника, подросткового сериала с Мелиссой Джоан Харт, который был выпущен в конце 90-х и продержался в эфире 7 сезонов.
На этот раз создатели «Сабрины» решили сделать ее историю в духе фильмов «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмари», превратив жизнерадостную героиню в мрачную колдунью.
Главную роль в сериале «Сабрина. Жуткие приключения» сыграет Кирнан Шипка, а присоединятся к ней Миранда Отто, Люси Дэвис, Росс Линч, Мишель Гомез и другие. С 26 октября зрителям будут доступны сразу все 10 эпизодов первого сезона проекта.
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