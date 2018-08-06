Крис Рок возглавит четвертый сезон сериала «Фарго»

Известный американский комик перевоплотится в главу криминального клана.

Действие сюжета развернется в 1950-х годах в Канзас-Сити, штат Миссури, в центре внимания окажется борьба двух криминальных группировок, состоящих из афроамериканцев и итальянцев.

Съемки запланированы на осень 2019 года. График релиза четвертого сезона пока не уточняется, однако известно, что новые серии начнут выходить не раньше 2020 года.

Это отличная новость для фанатов американского телесериала-антологии, поскольку в прошлом году на фестивале ATX создатель и исполнительный продюсер "Фарго" Ной Хоули завлял, что третий сезон шоу может стать последним.