Ещё
Крис Рок возглавит четвертый сезон сериала «Фарго»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Крис Рок возглавит четвертый сезон сериала «Фарго» 

Рамблер 6 августа 2018
Фото: depositphotos.com
Известный американский комик перевоплотится в главу криминального клана.
Действие сюжета развернется в 1950-х годах в Канзас-Сити, штат Миссури, в центре внимания окажется борьба двух криминальных группировок, состоящих из афроамериканцев и итальянцев.
Съемки запланированы на осень 2019 года. График релиза четвертого сезона пока не уточняется, однако известно, что новые серии начнут выходить не раньше 2020 года.
Это отличная новость для фанатов американского телесериала-антологии, поскольку в прошлом году на фестивале ATX создатель и исполнительный продюсер "Фарго" Ной Хоули завлял, что третий сезон шоу может стать последним.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение