Стало известно, когда выйдет «Карточный домик»

Netflix объявил дату релиза шестого, финального сезона сериала «Карточный домик». Все эпизоды появятся на стриминговом сервисе 2 ноября.
#HouseOfCards. The Final Season. November 2. 🇺🇸 pic.twitter.com/vCAnpGs5hS— See What's Next (@seewhatsnext) August 7, 2018
Ранее в официальном аккаунте сериала в Instagram появились три новых поста, фотографии из которых складываются в панораму Кремля и Большого Кремлевского дворца, запятнанных кровью. Напомним, последний шестой сезон «Карточного домика» выйдет осенью этого года (трейлер можно посмотреть здесь). Главной действующей героиней станет Клэр Андервуд (ее играет Робин Райт). Стриминговый сервис ранее отказался от сотрудничества с исполнителем главной роли Кевином Спейси после обвинений актера в сексуальных домогательствах.
После того, как актер Энтони Рэпп обвинил актера в харассменте, карьера лауреата «Оскара» буквально пошла под откос за пару недель — из-за скандала он лишился премии «Эмми», режиссер Ридли Скотт решил нанять Кристофера Пламмера на его место и переснять сцены в новой картине «Все деньги мира» и Спейси объявил об уходе из кино.