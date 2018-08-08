Джейми Оливер страдает от ненависти телезрителей

Знаменитый английский ресторатор признался, что первые годы работы на телевидении в шоу «Голый повар» дались ему нелегко из-за реакции зрителей мужского пола.

В откровенном интервью, 43-летний Джейми рассказал, как в 1999 году от одного его вида многим представителям сильного пола становилось не по себе. В то время Оливера постоянно оскорбляли из-за кулинарного шоу, поскольку начинающей звезде было всего 23 года, когда был запущен проект.

Джейми объяснил, почему многие мужчины сразу его возненавидели: «Тогда я выглядел как младенец. В ответ на вопрос: "Что сегодня на ужин?" многие мужчины слышали от своих жен и подружек: "Посмотри на этого мальчика. Ему всего 23 года, а он уже может приготовить еду для семьи и друзей. Попробуй так же, это несложно". Если просмотреть газеты за тот период, станет понятно, что мужчины ненавидели меня на протяжении 2 лет».

Впоследствии произошли положительные перемены, когда представители сильного пола перестали видеть конкурента в лице Джейми. Многие поняли, что, действительно, могут завоевать симпатию жены или девушки, побаловав их простым и вкусным блюдом. После такого осознания нападок на повара стало гораздо меньше. С момента запуска кулинарного шоу прошло уже 20 лет, на протяжении которых Оливер усердно работал.