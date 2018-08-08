Ещё
Джейми Оливер страдает от ненависти телезрителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Джейми Оливер страдает от ненависти телезрителей 

Russianshowbiz.info 8 августа 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Знаменитый английский ресторатор признался, что первые годы работы на телевидении в шоу «Голый повар» дались ему нелегко из-за реакции зрителей мужского пола.
В откровенном интервью, 43-летний Джейми рассказал, как в 1999 году от одного его вида многим представителям сильного пола становилось не по себе. В то время Оливера постоянно оскорбляли из-за кулинарного шоу, поскольку начинающей звезде было всего 23 года, когда был запущен проект.
Джейми объяснил, почему многие мужчины сразу его возненавидели: «Тогда я выглядел как младенец. В ответ на вопрос: "Что сегодня на ужин?" многие мужчины слышали от своих жен и подружек: "Посмотри на этого мальчика. Ему всего 23 года, а он уже может приготовить еду для семьи и друзей. Попробуй так же, это несложно". Если просмотреть газеты за тот период, станет понятно, что мужчины ненавидели меня на протяжении 2 лет».
Впоследствии произошли положительные перемены, когда представители сильного пола перестали видеть конкурента в лице Джейми. Многие поняли, что, действительно, могут завоевать симпатию жены или девушки, побаловав их простым и вкусным блюдом. После такого осознания нападок на повара стало гораздо меньше. С момента запуска кулинарного шоу прошло уже 20 лет, на протяжении которых Оливер усердно работал.
Russianshowbiz.info: последние новости
Газманов стал ведущим Первого канала Роберт Де Ниро признался, что его отец был геем Юлия Савичева высказалась о «Нелюбви» Звягинцева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните советские мультфильмы?
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр1
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение