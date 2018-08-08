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Меган Маркл отказалась от «Эмми»
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Меган Маркл отказалась от «Эмми» 

Russianshowbiz.info 8 августа 2018
Фото: Russianshowbiz.info
По сообщениям британского издания «The Sun», Меган вежливо отклонила приглашение на церемонию награждения "Эмми" — 2018, которая состоится в Лос-Анджелесе.
Маркл и ее супруг, принц Гарри, должны были стать особыми гостями данного голливудского мероприятия.
Журналист, беседовавший с представителями канала NBC, узнал, что Меган и Гарри предложили место на церемонии с целью дать возможность бывшей звезде кино пообщаться с коллегами и друзьями. Предполагалось, что супруга принца даже вручит награду победителям одной из номинаций.
Организаторы "Эмми" до последнего надеялись, что Маркл примет приглашение на праздник, которое использует как последний шанс попрощаться со своим звездным прошлым.
Другие издательства взглянули на эту истории иначе: «Меган и Гарри прекрасно понимают, что получили приглашение только ради повышения рейтингов "Эмми", которые не были высоки последние 2-3 года. Их присутствие было необходимо организаторам для саморекламы».
За всю карьеру Меган в кино и на телевидении она ни разу не получала награду и даже не была номинирована на "Эмми".
Незадолго до оглашения имен конкурсантов на этот год кандидатуру Маркл предлагали для номинации «Выдающаяся актриса второго плана в драматическом сериале».
Аналитики все же считают, что актриса последует примеру Грейс Келли, оставившую карьеру в кино ради князя Монако.
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