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Энистон заговорила о продолжении сериала «Друзья»
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Энистон заговорила о продолжении сериала «Друзья» 

Рамблер 12 августа 2018
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
В недавнем интервью актриса призналась, что иногда обсуждает с экс-коллегами о возможном воссоединении. Дженнифер Энистон также поделилась, что даже когда сериал еще не закончился, главных героев уже регулярно спрашивали, планируют ли они вернуться на экран в продолжении культового сериала.
"Это была лучшая работа в моей жизни. Не знаю, как бы все это выглядело сегодня… Никогда не знаешь, как сложатся обстоятельства… Так много сериалов возрождают — и вполне успешно", — говорит актриса.
Кроме того, Энистон поделилась интересной информацией о том, что, оказывается, Мэтту ЛеБлану, исполнителю роли Джоуи, не нравятся все эти слухи о воссоединении, но "возможно, остальным актерам удастся уговорить его".
"Друзья" — американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых друзей. Его признали одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус". Миллионы поклонников до сих пор втайне ждут продолжения любимого сериала.
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