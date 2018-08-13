Шоу «Ревизорро» обзавелось новой ведущей 

Программа "Ревизорро" начала выходить на Пятнице в 2014 году и почти моментально завоевала популярность у телезрителей. Первые три года у шоу была бессменная ведущая Елена Летучая, после чего девушку сменила Ольга Романовская. Однако ненадолго.
Теперь передачу ведет Настасья Самбурская, но, чтобы не было скучно в новом сезоне, актрисе нашли соведущую. Ей стала популярный сейчас блогер Ида Галич. Она сама сообщила эту новость на своей странице, пообещав зрителям не подвести их.
Самбурская тоже поспешила опубликовать анонс в своем профиле, подписав видео: «Я, @galichida и огурцы».