Вероника Кастро вернулась на экраны

Звезда популярных сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" вернулась на экраны в многосерийной "черной" комедии "Дом цветов".

Мексиканке Веронике 65 лет, и, кажется, у ее карьеры начался новый виток: после длительного творческого перерыва Кастро играет главную роль в сериале Netflix. Актриса завершила активные съемки еще в 1998 году, когда снялась в мыльной опере "Маленький город, большой ад".

В комедии "Дом цветов" Вероника исполняет роль богатой женщины, владеющей крупным цветочным бизнесом. Со стороны кажется, что жизнь главной героини идеальна, но после трагических событий выясняется, что это была только видимость…