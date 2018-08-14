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Вероника Кастро вернулась на экраны
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Вероника Кастро вернулась на экраны 

Рамблер 14 августа 2018
Звезда популярных сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" вернулась на экраны в многосерийной "черной" комедии "Дом цветов".
Мексиканке Веронике 65 лет, и, кажется, у ее карьеры начался новый виток: после длительного творческого перерыва Кастро играет главную роль в сериале Netflix. Актриса завершила активные съемки еще в 1998 году, когда снялась в мыльной опере "Маленький город, большой ад".
В комедии "Дом цветов" Вероника исполняет роль богатой женщины, владеющей крупным цветочным бизнесом. Со стороны кажется, что жизнь главной героини идеальна, но после трагических событий выясняется, что это была только видимость…
Новый проект Netflix быстро обзавелся преданными фанатами среди испаноязычных подписчиков канала. Создатели не исключают, что сериал продлят на второй сезон.
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