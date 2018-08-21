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Джеймс Франко в трейлере второго сезона «Двойки»
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Джеймс Франко в трейлере второго сезона «Двойки» 

Киноафиша + ещё 2 21 августа 2018
В сети появился полноценный трейлер второго сезона сериала «Двойка», к ролям в котором вернутся Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.
Напомним, что шоу рассказывает о легализации порнографии и расцвете порноиндустрии в Нью-Йорке в начале 1970-х годов, а его название происходит от разговорного названия 42-й улицы на Манхэттене, которая находится между 7-й и 8-й авеню.
Сериал получил высокие отзывы критиков и 91% свежести на портале Rotten Tomatoes, а его аудитория уверенно держится на отметке более 800 000 зрителей, что и позволило продлить «Двойку» на второй сезон.
Премьера новых эпизодов состоится 9 сентября на канале HBO.
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