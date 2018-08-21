Джеймс Франко в трейлере второго сезона «Двойки»

В сети появился полноценный трейлер второго сезона сериала «Двойка», к ролям в котором вернутся Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.

Напомним, что шоу рассказывает о легализации порнографии и расцвете порноиндустрии в Нью-Йорке в начале 1970-х годов, а его название происходит от разговорного названия 42-й улицы на Манхэттене, которая находится между 7-й и 8-й авеню.

Сериал получил высокие отзывы критиков и 91% свежести на портале Rotten Tomatoes, а его аудитория уверенно держится на отметке более 800 000 зрителей, что и позволило продлить «Двойку» на второй сезон.

Премьера новых эпизодов состоится 9 сентября на канале HBO.