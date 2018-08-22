Кто главный на кухне: огненная премьера на «Пятнице!»

Совсем скоро непревзойденный шеф-повар Константин Ивлев даст начало самой беспощадной кулинарной битве. С 22 августа в эфире канала «Пятница!» стартует огненная премьера — второй сезон реалити-шоу «Адская Кухня».

Восемнадцать абсолютно разных, но очень амбициозных поваров со всей страны пришли на шоу, чтобы доказать Константину Ивлеву свой профессионализм. Ради победы в проекте они готовы побороть даже собственные страхи — оказаться на одной кухне с великим Шефом.

Разделившись на мужскую и женскую команды, участникам предстоит пройти сложнейшие испытания и доказать Ивлеву свои способности и таланты. И заодно получить ответ на главный кулинарный вопрос: кто же на кухне главный — мужчина или женщина.

партнерский материал

Преодолеть суровые и беспощадные трудности придется каждому герою реалити. И если кто-то из них во время их исполнения совершит малейшую ошибку, обстановка на «Адской кухне» накалится до предела. Повара, не выдержавшие безжалостного пекла, покинут шоу навсегда, а сильные участники будут становиться на шаг ближе к победе — одному миллиону рублей, месту в престижном ресторане и званию лучшего повара страны.

Премьера второго сезона «Адской кухни» состоится 22 августа в 19:00 на телеканале «Пятница!»