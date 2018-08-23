Хью Лори станет капитаном космического корабля

Популярный британский актер и музыкант Хью Лори станет капитаном космического корабля в новом сериале на HBO.

Съемками нового сериала займется Армандо Ианнуччи , работавший над ситкомом "Вице-президент". Шотландский режиссер рассказал, что зрители увидят комедийный сериал, действие которого разворачивается не на Земле, как это обычно бывает, а в космосе.

Сериал будет называться "Авеню 5". Пока что он находится на стадии разработки, но уже известно, что Лори появится в нем в роли капитана корабля Райана Кларка. Актеру уже доводилось играть в фильмах, где действия происходят на космическом корабле.

Многим знаком персонаж Хью Лори по имени Доктор Хауз — главный герой одноименного телесериала. Актер покорил зрителей образом сложного человека, но талантливого доктора, который знает, как вылечить болезни, ставящие в тупик любого другого специалиста.

Однако это не единственная яркая роль Хью Лори. Настоящую славу актеру принесли популярные британские сериалы, в которых он снялся вместе с актером и писателем Стивеном Фраем. Наиболее известные из них: "Дживс и Вустер", "Шоу Фрая и Лори" и "Черная Гадюка".