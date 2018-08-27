На ТНТ4 «прожарят» Николая Соболева

Стендап-комики и Амиран Сардаров против самого популярного блогера рунета!

27 августа в 23:00 премьера на ТНТ4 — «Прожарка Николая Соболева». Топовый блогер начинал свою карьеру с пранков, теперь ТНТ4 устроит пранк ему — в эфире телеканала талантливые молодые комики и блогер Амиран Сардаров выскажут известному лидеру мнений, певцу и разоблачителю всё, что о нём думают.

Николай Соболев, блогер: «Мне очень нравится формат «Прожарки» — юмористический, провокационный и самоироничный. Я знал, на что иду и не пожалел. Для кого-то, например, будет важно, чтобы в шутках не задевали какие-то его личные темы, но для меня это не играет никакой роли. Для меня всегда важна только яркость эфира, а «Прожарка» точно получилась яркой» «Мне очень нравится формат «Прожарки» — юмористический, провокационный и самоироничный. Я знал, на что иду и не пожалел. Для кого-то, например, будет важно, чтобы в шутках не задевали какие-то его личные темы, но для меня это не играет никакой роли. Для меня всегда важна только яркость эфира, а «Прожарка» точно получилась яркой»

Николая Соболева часто путают с ведущим «Прожарки» Ильей Соболевым . По словам Ильи, именно поэтому у него на спине так много плевков. Перед шоу все «прожарщики» тщательно изучили свою «жертву». Участник проекта «Открытый микрофон» Марк Сергиенко рассказал, что Николай долгое время ухаживал за дедом, но не ради его квартиры, а ради его костюмов.

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Единственная девушка на «Прожарке» Вера Котельникова выяснила, что блогер бросил занятия каратэ, и теперь совсем не осталось мест, где его могут реально избить. Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили раскрыл, что Николай перед шоу очень переживал, ведь у девушек в зале могут быть такие же духи. Только комик Филипп Воронин признался, что вообще не знаком с творчеством гостя шоу, хоть и посмотрел все ролики на его канале.

Главной неожиданностью для Николая стала «прожарка» от его друга и коллеги Амирана Сардарова. Автор канала «Дневник хача» заявил, что записывает много роликов прямо за рулём машины, и это сильно отвлекает от вождения: «Просто в такие моменты я надеюсь, что дорогу будет переходить Николай Соболев»! В ответ Николай сказал, что лицо Амирана наверняка знакомо даже тем, у кого нет интернета: «Именно он делал ремонт в вашей ванне».

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Амиран Сардаров, блогер: «Мне очень понравилось участвовать в «Прожарке»! Я понял, что издеваться над другими людьми, особенно блогерами — это моё»

Николай заявил, что выходил победителем из передряг похуже «Прожарки», поэтому точно знает, что даже после такого жёсткого выпуска количество просмотров его роликов только возрастёт. За это он сказал «прожарщикам» спасибо, а в ответ услышал их благодарность, что показал всем знаменитостям положительный пример — несмотря на свой статус и репутацию, он не побоялся и пришёл над собой посмеяться.

«Прожарка Николая Соболева» — 27 августа в 23:00 на ТНТ4.