Неловкие фейлы в прямом эфире

Передачи и телешоу, которые идут в записи, всегда идеально выверены, в них нет ошибок и недочётов. Всё потому, что любые ляпы вырезают во время монтажа. А вот если речь идёт о прямом эфире, то оплошностей не избежать. Ошибок не могут избежать ни начинающие репортёры, ни опытные журналисты.

1. Британский телеведущий Том Донкин совершено растерялся в студии, где было сразу несколько камер. Ему пришлось побегать по помещению и некоторое время искать глазами нужную камеру, что выглядело комично.

2. Без гримёра нельзя представить ни одну съёмочную площадку, будь то кино или телевидение. В паузах они поправляют ведущим новостей макияж и причёски, но иногда остаются в кадре даже тогда, когда камера уже начинает работать, что раздражает журналистов.

3. Прогнозы погоды давно стали темой для шуток. Ведущий этого прогноза случайно в прямом эфире продемонстрировал, как он относится к шуткам о недостоверности метеорологических предсказаний.

4. Забавный инцидент с профессором Робертом Келли осень 2017 года насмешил и телеаудиторию, и пользователей Интернета. Когда мужчина давал интервью для аналитической программы по скайпу, в комнате оказались его маленькие дети. Их посмешила вывести супруга Келли, но сам Роберт, несмотря на комичность ситуации, умудрился сохранить спокойствие.

Другие эпичные фейлы в прямом эфире смотрите в видео.