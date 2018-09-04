Ещё
Неловкие фейлы в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Неловкие фейлы в прямом эфире 

Рамблер 4 сентября 2018
Передачи и телешоу, которые идут в записи, всегда идеально выверены, в них нет ошибок и недочётов. Всё потому, что любые ляпы вырезают во время монтажа. А вот если речь идёт о прямом эфире, то оплошностей не избежать. Ошибок не могут избежать ни начинающие репортёры, ни опытные журналисты.
1. Британский телеведущий Том Донкин совершено растерялся в студии, где было сразу несколько камер. Ему пришлось побегать по помещению и некоторое время искать глазами нужную камеру, что выглядело комично.
2. Без гримёра нельзя представить ни одну съёмочную площадку, будь то кино или телевидение. В паузах они поправляют ведущим новостей макияж и причёски, но иногда остаются в кадре даже тогда, когда камера уже начинает работать, что раздражает журналистов.
3. Прогнозы погоды давно стали темой для шуток. Ведущий этого прогноза случайно в прямом эфире продемонстрировал, как он относится к шуткам о недостоверности метеорологических предсказаний.
4. Забавный инцидент с профессором Робертом Келли осень 2017 года насмешил и телеаудиторию, и пользователей Интернета. Когда мужчина давал интервью для аналитической программы по скайпу, в комнате оказались его маленькие дети. Их посмешила вывести супруга Келли, но сам Роберт, несмотря на комичность ситуации, умудрился сохранить спокойствие.
Другие эпичные фейлы в прямом эфире смотрите в видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение