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Секретные кадры шоу «Замуж за Бузову» утекли в Сеть
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Секретные кадры шоу «Замуж за Бузову» утекли в Сеть 

Дни.ру + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Дни.ру
В интернете опубликованы кадры ток-шоу "Замуж за Бузову", которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Не вошедшие эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может просмотреть их там.
Среди них есть вырезанный из эфира видеофрагмент свидания Ольги Бузовой и 26-летним Жаном-Мишелем Щербаком. Участник рассказывает телеведущей, как ради знакомства с ней поругался с режиссером проекта, в котором параллельно участвует.
Мужчина опаздывал на рандеву к звезде, поэтому ему пришлось поскандалить, чтобы его сцену передвинули на начало съемок. Ольга поблагодарила молодого человека за преподнесенные розы, а также отметила, что Жан очень хорошо выкрутился и сразу обратил на себя внимание.
Еще один фрагмент программы повествовал о том, как прошло знакомство главной героини проекта и братьев близнецов Андрея и Сергея Наумовых. Ольга пыталась научиться различать мужчин, так как боялась, что они попытаются провести ее в будущем. Кроме того, телеведущая спросила претендентов, не боятся ли они испортить отношения друг с другом из-за любви к одной и той же барышне. Красавцы-близнецы ответили, что ради такой девушки как Бузова они готовы рискнуть.
Также была опубликована личная беседа Ольги с ведущей шоу Мариной Кравец. Бузова рассказала, что пришла на проект не за пиаром, а для поиска личного счастья. "Я считаю, что женщина должна выбирать, а не мужчина. Все поменялось. У нас женщины бегают за мужчинами. Их не останавливает наличие жены или детей. Они готовы на все, чтобы оказаться рядом с желанным объектом. На этом проекте я хочу почувствовать себя принцессой", — призналась главная героиня шоу.
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