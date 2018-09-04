Секретные кадры шоу «Замуж за Бузову» утекли в Сеть

В интернете опубликованы кадры ток-шоу "Замуж за Бузову", которые не попали в первый выпуск проекта из-за ограниченного хронометража. Не вошедшие эпизоды появились на платформе ТНТ-PREMIER, любой желающий может просмотреть их там.

Среди них есть вырезанный из эфира видеофрагмент свидания Ольги Бузовой и 26-летним Жаном-Мишелем Щербаком. Участник рассказывает телеведущей, как ради знакомства с ней поругался с режиссером проекта, в котором параллельно участвует.

Мужчина опаздывал на рандеву к звезде, поэтому ему пришлось поскандалить, чтобы его сцену передвинули на начало съемок. Ольга поблагодарила молодого человека за преподнесенные розы, а также отметила, что Жан очень хорошо выкрутился и сразу обратил на себя внимание.

Еще один фрагмент программы повествовал о том, как прошло знакомство главной героини проекта и братьев близнецов Андрея Сергея Наумовых . Ольга пыталась научиться различать мужчин, так как боялась, что они попытаются провести ее в будущем. Кроме того, телеведущая спросила претендентов, не боятся ли они испортить отношения друг с другом из-за любви к одной и той же барышне. Красавцы-близнецы ответили, что ради такой девушки как Бузова они готовы рискнуть.