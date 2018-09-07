Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги

Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале сериала

Финн Джонс, сыгравший Лораса Тирелла в сериале «Игра Престолов», рассказал свою версию финала. Он предположил, что в конце саги все ключевые герои должны умереть. Об этом сообщил сайт Eg.ru.

Звезда сериала отметил, что точный финал ему неизвестен. По его словам, главные герои умрут трагически. Подобные повороты сюжета, когда полюбившийся персонаж погибает, свойственен для «Игры Престолов». Поэтому Джонс уверен, что смертей в финале будет много.

Выход последнего сезона запланирован на 2019 год. О событиях последних эпизодов официально не сообщалось.

Несмотря на то, что сериал от НВО стал невероятно популярен, было принято решение о его закрытии.