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Новое «Простоквашино» покажут по ТВ
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Новое «Простоквашино» покажут по ТВ 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Кадр из мультфильма "Чудовище из Простоквашино"
На телеканале «Карусель» состоится премьера мультфильма «Возвращение в Простоквашино».
Новые истории о приключениях героев известного мультфильма начали появляться в сети еще в начале апреля. В мае на официальном You Tube-канале вышли шесть эпизодов нового «Простоквашина».
Первые пять серий о приключениях дяди Федора, кота Матроскина, Шарика и других героев мультфильма зрители смогут уже увидеть на ТВ, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм». Премьера состоится на детском канале «Карусель».
Отметим, что премьера шестой серии «Возвращения в Простоквашино» под названием «Чудовище из Простоквашино» состоялась лишь вчера на You Tube-канале «Союзмультфильма». За сутки мультфильм посмотрели более 15 тысяч пользователей.
Напомним, что герои знаменитого мультфильма заговорили новыми голосами. Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова «сыграла» маму дяди Федора, а коту Матроскину подарил свой голос Антон Табаков, сменив на этом посту своего отца, Олега Табакова.
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