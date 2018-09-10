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Пожилой миллионер ищет молодую жену на ТВ
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Пожилой миллионер ищет молодую жену на ТВ 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Sir Benjamin Slade / Facebook
Британский аристократ мечтает о семейном счастье.
72-летний миллионер, потомок короля Георга IV — Бенджамин Слейд — стал гостем передачи на телеканале ITV. Несмотря на возраст он все еще мечтает встретить свою любовь и оставить потомство.
В эфире он рассказал, что его будущая жена должна хотеть ребенка и быть не старше 35 лет. Кроме того, она должна стать хорошей хозяйкой дома, нанимать экономку, а также дизайнера для обновления особняка он не хочет, так как считает, что стоимость их услуг явно завышена. С его точки зрения, такой брак является отличной сделкой для обоих партнеров.
В своей способности стать отцом сэр Слейд не сомневается ни секунды, он правильно питается, а еще висит вверх ногами на турнике, чтобы не сохранить четкий овал лица и хорошо выглядеть.
Предложением миллионера уже заинтересовались многие телезрительницы, которые посчитали его отличным кандидатом в мужья.
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