Пожилой миллионер ищет молодую жену на ТВ

Британский аристократ мечтает о семейном счастье.

72-летний миллионер, потомок короля Георга IV — Бенджамин Слейд — стал гостем передачи на телеканале ITV. Несмотря на возраст он все еще мечтает встретить свою любовь и оставить потомство.

В эфире он рассказал, что его будущая жена должна хотеть ребенка и быть не старше 35 лет. Кроме того, она должна стать хорошей хозяйкой дома, нанимать экономку, а также дизайнера для обновления особняка он не хочет, так как считает, что стоимость их услуг явно завышена. С его точки зрения, такой брак является отличной сделкой для обоих партнеров.

В своей способности стать отцом сэр Слейд не сомневается ни секунды, он правильно питается, а еще висит вверх ногами на турнике, чтобы не сохранить четкий овал лица и хорошо выглядеть.

Предложением миллионера уже заинтересовались многие телезрительницы, которые посчитали его отличным кандидатом в мужья.