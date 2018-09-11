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СТС запускает шоу о свиданиях через Tinder
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СТС запускает шоу о свиданиях через Tinder 

Heroine.ru 11 сентября 2018
Фото: Heroine.ru
В 2018 году люди все еще испытывают проблемы с тем, чтобы произвести впечатление на первом свидании — с этой мыслью телеканал СТС Love запускает проект "Наушники". Его ведущие Игорь Чехов и Дмитрий Енин будут помогать парням, которые ищут подругу в Tinder.
Согласно анонсу на официальном сайте, профессиональные наставники обучат скромных парней всем правилам пикапа, и подскажут как общаться с девушкой. Работа будет происходить в реальном времени: сначала в порядок приведут внешний вид участников, а на самом свидании они будут слушать советы через микронаушники. Так что если парень тормозит на свидании, постоянно чешет ухо и говорит заученные фразы, будь осторожна — возможно вас на свидании четверо.
Первая серия шоу будет показана в эту пятницу, 14 сентября.
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