Apple получили первую награду Эмми за шоу «Carpool Karaoke»

Вместе с запуском документальных и художественных сериалов новым подразделением под руководством Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбюурга, Apple получает признание Эмми. Технологический гигант завоевал свою первую награду Emmy за шоу «Carpool Karaoke», которое было названо Лучшим короткометражным интернет-сериалом.

Это первая Эмми Apple за оригинальный контент, которая присоединится к нескольким техническим наградам Эмми, завоеванным компанией из Кремниевой долины за последние годы, первая из которых в 2011 году была получена за разработку FireWire, а последняя — в 2017 году за интеграцию Siri в Apple TV.

В ситуации острой конкуренции Apple Music запустили «Carpool Karaoke», как ответвление от популярной рубрики «The Late Late Show» с Джеймсом Корденом на CBS в 2016 году. Это была одна из первых проб пера в оригинальном контенте, наряду с реалити-сериалом «Planet of Apps».

«Попытка сделать шоу «Carpool Karaoke» без Джеймса Кордена была сложной задачей», — сказал со сцены во время вручения премии исполнительный продюсер Бен Уинстон о версии Apple, в которой различные знаменитости занимали водительское место вместо Кордена, — «Я понял, это будет первая премия Эмми для Apple!»

«Carpool Karaoke» попали в заголовки новостей прошлой осенью после эпизода с Linkin Park всего за неделю до смерти Честера Беннингтона.