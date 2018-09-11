Ещё
Apple получили первую награду Эмми
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Apple получили первую награду Эмми за шоу «Carpool Karaoke» 

Ruvod.com 11 сентября 2018
Фото: Ruvod.com
Вместе с запуском документальных и художественных сериалов новым подразделением под руководством Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбюурга, Apple получает признание Эмми. Технологический гигант завоевал свою первую награду Emmy за шоу «Carpool Karaoke», которое было названо Лучшим короткометражным интернет-сериалом.
Это первая Эмми Apple за оригинальный контент, которая присоединится к нескольким техническим наградам Эмми, завоеванным компанией из Кремниевой долины за последние годы, первая из которых в 2011 году была получена за разработку FireWire, а последняя — в 2017 году за интеграцию Siri в Apple TV.
В ситуации острой конкуренции Apple Music запустили «Carpool Karaoke», как ответвление от популярной рубрики «The Late Late Show» с Джеймсом Корденом на CBS в 2016 году. Это была одна из первых проб пера в оригинальном контенте, наряду с реалити-сериалом «Planet of Apps».
«Попытка сделать шоу «Carpool Karaoke» без Джеймса Кордена была сложной задачей», — сказал со сцены во время вручения премии исполнительный продюсер Бен Уинстон о версии Apple, в которой различные знаменитости занимали водительское место вместо Кордена, — «Я понял, это будет первая премия Эмми для Apple!»
«Carpool Karaoke» попали в заголовки новостей прошлой осенью после эпизода с Linkin Park всего за неделю до смерти Честера Беннингтона.
Ruvod.com: последние новости
В Netflix появились российские мультсериалы Netflix приобрёл права на сериал «Хождение по мукам» Минкульт собрался ограничить прокат зарубежного кино в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чьи жизни оборвались на пике карьеры2
Лучшие откровенные сцены в кино
Ерёменко бил коллегу дверью до сотрясения мозга
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы2
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х11
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение