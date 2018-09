5 документальных сериалов об устройстве нашего мира

Лучшее, что могло придумать человечество после литературы, компьютеров и двойного чизбургера — это документальные фильмы. Водрузив на себя гордое знамя интеллектуального досуга, они способны развлечь зрителя ровно настолько, насколько и быть для него полезными.

Много ли ты знаешь способов отдохнуть, занимаясь при этом самообразованием? В этом смысле документальные фильмы незаменимы, заполняя не только пробелы в расписании дня, но и в твоих знаниях.

Сегодня мы решили положить конец твоей войне со скукой, а потому составили список из 5 документальных сериалов. Каждый из них последовательно раскрывает тайны нашего мира, начиная от его происхождения и заканчивая некоторыми плодами человеческой цивилизации. Прочти эту статью, и тебе не придется ближайший месяц ломать голову над тем, чем заняться после работы.

1. «Как устроена Вселенная» (How the Universe Works), 2010-2018

Собственно основной посыл фильма отражен в его названии. Но рассуждать на такие масштабные темы, как вселенная, ограничившись парой фраз, невозможно. Поэтому неудивительно, что данный сериал растянули на 6 сезонов, рассказывая, каким чудом из одной сверхмаленькой частицы появилось огромное скопление звезд и планет. На самом деле вопросов относительно строения вселенной так же много, как и объектов, находящихся в космосе. И несмотря на то, что многое нам уже известно, ученые продолжают растерянно разводить руками, когда сталкиваются с новыми загадками.

Сериал «Как устроена Вселенная» рассказывает о том, что уже хорошо известно, или то, что находится под туманной пеленой гипотез. Откуда взялись галактики, какие объекты есть в Солнечной системе и как, в конце концов, появилась наша планета? Вопросов много — все они сложные и неоднозначные. Но, в первую очередь, интересные. Как и сам этот фильм.

2. «Эволюция жизни» (Journey of Life), 2005

После того, как появилась Земля, произошло то, что существенно отличает ее от других планет, известных нам до сих пор. Образовавшаяся на поверхности вода запустила процесс эволюции, который по принципу происхождения вселенной преобразовал земную форму жизни. Все началось с примитивных форм в воде. Затем морская фауна высадилась на берег, и началось освоение суши. Насекомые, рептилии, млекопитающие — эволюционный процесс миллионами лет оттачивал иерархию биологических видов, пока не появились мы — люди.

Сериал «Эволюция жизни» проведет тебя через все ступени появления жизни, подробно рассказывая о каждом этапе. Благодаря компьютерной графике ты сможешь увидеть, что населяло нашу планету миллионы лет назад и по какому принципу эволюция обрела соответствующий вектор развития. Заключительная часть этого документального цикла рассказывает именно про происхождение человека и том, что позволило людям стать намного разумнее своих видовых эволюционных предшественников.

3. «История мира» (History of the World), 2012

Став кульминацией эволюционного процесса, появление человека дало старт новым преобразованиям, которые в совокупности превратились в то, что мы называем цивилизацией. Сериал «История мира» повествует о развитии мировой культуры со времен первобытного общества и до индустриального бума.

Охватывая исторический период длинной в 70 000 лет, ты сможешь понаблюдать, как менялось наше общество, модернизировалось оружие, создавались государства, появлялись религии и развивалась наука.

Фильм рассказывает об основных этапах мировой истории, акцентируя внимание зрителя на основных предпосылках развития, в том числе рождении выдающихся личностей. Сериал разбавлен художественными сценами с участием актеров, чтобы тебе было проще погрузиться в атмосферу многих исторических событий.

4. «История науки» (The Story of Science), 2010

Наука сопровождала человечество на протяжении всего периода его развития, поскольку всегда оставалась главным инструментом описания мира. Ее история также претерпевала огромные изменения, а внимание к ней увеличивалось прямо пропорционально ее влиянию. Каждый эпизод данного сериала описывает фундаментальные вопросы, которыми задавалось человечество на протяжении всей истории. «История науки» позволяет увидеть, как люди прошлого пытались познать элементарные для современного человека явления и как наука при помощи прогресса необратимо меняла наш мир.

5. «Истории о Боге с Морганом Фрименом» (The Story of God with Morgan Freeman), 2016

Религия, отвечая альтернативным способом на главные вопросы, всегда являлась в этом смысле главным конкурентом науки. Поэтому общество проявляет к ней не меньший интерес.

Знаменитый актер Морган Фримен является ведущим и сопродюсером сериала, в котором предлагает зрителю задуматься о смысле религии, ее истории и культурном контексте, позволившем ей приобрести такое большое значение для жизни людей.