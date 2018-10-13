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Обойденные вниманием диснеевские принцессы
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Обойденные вниманием диснеевские принцессы 

Рамблер 1 час назад
Диснеевские принцессы — любимицы девочек по всему миру. Но, похоже, составляя список прелестных сказочных героинь, мы забыли кое-какие красавиц.
1. Мелоди, появившаяся в сиквеле «Русалочка 2: Возвращение в море» (2000). Мелоди — дочь Русалочки и принца Эрика, а значит, она была принцессой и на земле, и на море.
2. Кида, героиня мультфильмов «Атлантида: Затерянный мир» (2001) и «Атлантида 2: Возвращение Майло» (2003). Дочь короля Атлантиды была своенравной дамой, которая встала на защиту родины.
3. Айлонви, принцесса из мультипликационного фильма «Чёрный котёл» (1985). По всей вероятности, очаровательная девушка не попала в список диснеевский принцесс потому, что мультик не стал популярным.
4. Ванилопа фон Кекс из мультфильма «Ральф» (2012) совсем не походит на прочих принцесс. Она была героиней компьютерной игры, но король сломал игру, а Ванилопу превратил в глюк. Но девчушка оказалась не так проста.
5. Анастасия из одноимённого мультипликационного фильма (1997) не вписалась в компанию диснеевских принцесс по простой причине — мультик был снят не студией «Дисней», а компанией Fox Animation Studios. Правда, позднее «Дисней» всё-таки выкупил на него права, так что пора бы присоединить девушку к другим героиням.
Какие ещё забытых принцесс стоит реабилитировать? Узнайте это из видео.
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