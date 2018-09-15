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Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
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Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду 

Рамблер 5 часов назад
Певица Монеточка побывала на капитал-шоу "Поле чудес".
Елизавета Гырдымова (настоящее имя артистки) сумела дать правильный ответ, продолжив фразу: "Бреем, стрижем бобриком-ежом, из лысых делаем плешивых, лечим…". Верным ответом было слово "паршивый", которое и назвала девушка.
Традиционно участники передачи не приходят на шоу с пустыми руками. Монеточка подарила Леониду Якубовичу две куклы, которые внешне напоминают ведущего телепередачи и саму Елизавету. Якубович спросил артистку, как их называют? Подумав, Елизавета предположила, что возможно это куклы вуду.
Кадр из телепередачи "Поле чудес"
Так или иначе, Леонид с удовольствием забрал подарок и поцеловал артистку.
Монеточка вышла в финал шоу, но проиграла. За участие в телепередаче она получила мультиварку.
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