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Бузова шокировала фанатов новой выходкой
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Бузова шокировала фанатов новой выходкой 

Russianshowbiz.info 13 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Бузова продолжает шокировать своих поклонников. В каждой серии холостячка отправляет домой не одного участника, как ожидали зрители, а сразу по два.
В 4 серии проекта звезда и вовсе решила не ждать финальную церемонию, а распрощалась с кавалером в разгар их свидания. На этот раз домой ушел Евгений Песенников, который попытался узнать у главной героини, почему она решила отказать ему.
«Я не чувствую, что тебе нравлюсь», честно ответила Ольга. Позже девушка добавила, что свидание с Евгением было бы замечательным, если она ему действительно понравилась. «Холодный взгляд полный безразличия, и никаких эмоций в мой адрес», говорит телеведущая.
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