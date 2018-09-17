Бузова шокировала фанатов новой выходкой

Ольга Бузова продолжает шокировать своих поклонников. В каждой серии холостячка отправляет домой не одного участника, как ожидали зрители, а сразу по два.

В 4 серии проекта звезда и вовсе решила не ждать финальную церемонию, а распрощалась с кавалером в разгар их свидания. На этот раз домой ушел Евгений Песенников, который попытался узнать у главной героини, почему она решила отказать ему.

«Я не чувствую, что тебе нравлюсь», честно ответила Ольга. Позже девушка добавила, что свидание с Евгением было бы замечательным, если она ему действительно понравилась. «Холодный взгляд полный безразличия, и никаких эмоций в мой адрес», говорит телеведущая.