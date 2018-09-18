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Когда мультипликаторы забывают о логике
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Когда мультипликаторы забывают о логике 

Рамблер 19 часов назад
Если вы любите мультипликационный сериал «Утиные истории», то наверняка уже обратили внимание на одну странность. Все знают, что утки прекрасно летают, но ни в одной серии сериала персонажи не продемонстрировали этот навык. Обычно для полётов они пользуются самолётом, пилотом которого является Зигзаг Маккряк, лётчик спорной квалификации. Это не единственная погрешность мультипликаторов, которые в погоне за успехом жертвуют логикой.
Так, нелогичность ярко демонстрируют черепашки-ниндзя. Обычно супергерои предпочитают сохранять анонимность. Для этого они используют парики, повязки на лицо, маскировочные костюмы. Но зачем черепашкам, панцири которых выдают их с головой, повязки, наполовину прикрывающие лицо? Неужели они и в самом деле думают, что это отличный способ слиться с толпой?
Легенда Диснея Микки-Маус, похоже, плохо разбирается в животных. У него есть домашний питомец — пёс Плуто, сообразительный и воспитанный, но безмолвный. Но также и Микки есть друг, простак Гуфи. Как ни странно, он тоже собака.
А вот Чип и Дейл явно равнодушны к моде и стилю, ведь они совершенно игнорируют штаны. Даже в мороз бурундуки выбирают лишь шубы, оставляя нижнюю часть тела оголённой. Кстати, их подружка Гаечка всё время появляется на экране в комбинезоне.
О других любопытных нестыковках вы узнаете из видео.
Комментарии8
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