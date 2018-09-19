Автор «Улицы Сезам» заявил, что Влас и Еник — персонажи с нетрадиционной ориентацией

Главный сценарист популярного детского ток-шоу девяностых "Улица Сезам" Марк Салцман сделал неожиданное заявление. В ходе беседы с журналистом из журнала Queerty от сообщил, что кукольные персонажи Влас и Еник на самом деле задумывались им как геи.

"Я не могу представить их иначе. Только как влюбленную пару, а не просто близкими друзьями",

— рассказал Салцман.

В целом, зрители телешоу неоднократно высказывали свои догадку в пользу этого предположения, но до этого момента ответа они не находили.

По словам Марка, многие фразы и зарисовки с Власом и Еником были взяты из реальных жизненных ситуаций. Так, некоторые из реплик этих двух персонажей появились благодаря отношениям Сальцмана с монтажером.