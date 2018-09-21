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Что на самом деле происходит в телешоу
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Что на самом деле происходит в телешоу 

Рамблер 3 часа назад
У каждого телезрителя есть любимое шоу, за участниками которого он старается следить чуть ли не ежедневно. Но соответствует ли то, что мы видим на экранах, тому, что на самом деле происходит на съёмочной площадке? Как правило, создатели программ лукавят и не показывают закулисную жизнь.
Яркий пример — шоу на выбывание «Холостяк», где среди десятка девушек главный герой пытается найти любовь всей жизни. Кажется, что всё происходящее — жизненная импровизация, но в реальности все участники действуют по заданному сценарию. Сложно представить, что в такой обстановке могут зародиться глубокие и сильные чувства.
Отчасти постановочным является шоу про путешествия «Орёл и решка». Безлимитная карта, которая выпадает одному из участников, в реальности не позволяет тратить деньги бесконтрольно, как это показывается в выпусках. А большинство трат и вовсе разрешены в обмен на рекламу.
Слегка приукрашивают действительность и различные передачи про ремонт. В телепрограмме говорят, что ремонт занимает несколько дней, но обычно хозяевам приходится уезжать на месяц-другой. За это время специалисты делают ремонт всего в одной комнате, а хозяевам приходится жить в другом месте.
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