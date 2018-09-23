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Агутин и Шнуров спели вместе на «Вечернем Урганте»
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Агутин и Шнуров спели вместе на «Вечернем Урганте» 

Рамблер 7 часов назад
"Жизнь то трезвая, то пьяная": Агутин и Шнуров спели вместе.
Леонид Агутин и Сергей Шнуров вместе спели песню в эфире популярного вечернего шоу "Вечерний Ургант".
Новая композиция в исполнении неожиданного дуэта приятно удивила поклонников творчества и интеллигентного Агутина, и балагура Шнурова. Песня получила незамысловатое название "Какая-то фигня":
Извиняюсь постоянно я Жизнь то трезвая, то пьяная Это словно пламя без огня Я стараюсь, обещаю Но постоянно получается Какая-то фигня
— вот так звучит припев, который исполнили артисты.
На сцене "Вечернего Урганта" Леонид Агутин и Сергей Шнуров песню представили широкой публике впервые. Мэтры отечественного шоу-бизнеса посвятили композицию былым временам и воспоминаниям о прошлом, когда они были честнее, лучше и сами себе больше нравились.
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