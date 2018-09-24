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Какими были бы мультяшки, превратись они в людей
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Какими были бы мультяшки, превратись они в людей 

Рамблер 17 часов назад
В мультфильмах часто действуют очаровательные или злобные животные. А как бы они выглядели, если бы были людьми? Художники представили, какими могут быть наши любимые мультперсонажи. А некоторых анимационных героев можно увидеть даже в разных вариантах.
1. Пингвины из «Мадагаскара».
2. Ник и Джуди из «Зверополиса».
3. Минни и Микки из мультипликационного сериала про Микки Мауса.
4. Тимон и Пумба из сериала «Король Лев: Тимон и Пумба».
5. Леди и Бродяга из одноимённого мультика.
6. Симба и Шрам из «Короля Льва».
7. ВАЛЛ-И и Ева из «ВАЛЛ-И».
8. Олаф из «Холодного сердца».
9. Немо, Марлин и Дори из «В поисках Немо».
10. Гамбол и Дарвин из «Удивительного мира Гамбола».
11. Лола Банни из мультфильмов про приключения кролика Багза Банни.
12. Багз Банни из тех же мультфильмов.
13. Чи, Дейл и Гаечка из анимационного сериала «Чип и Дейл спешат на помощь».
14. Пикачу из сериала про покемонов.
15. Вуди Вудпекер из мультфильмов про кролика Багза Банни.
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