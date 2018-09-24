Какими были бы мультяшки, превратись они в людей

В мультфильмах часто действуют очаровательные или злобные животные. А как бы они выглядели, если бы были людьми? Художники представили, какими могут быть наши любимые мультперсонажи. А некоторых анимационных героев можно увидеть даже в разных вариантах.

1. Пингвины из «Мадагаскара».

2. Ник и Джуди из «Зверополиса».

3. Минни и Микки из мультипликационного сериала про Микки Мауса.

4. Тимон и Пумба из сериала «Король Лев: Тимон и Пумба».

5. Леди и Бродяга из одноимённого мультика.

6. Симба и Шрам из «Короля Льва».

7. ВАЛЛ-И и Ева из «ВАЛЛ-И».

8. Олаф из «Холодного сердца».

9. Немо, Марлин и Дори из «В поисках Немо».

10. Гамбол и Дарвин из «Удивительного мира Гамбола».

11. Лола Банни из мультфильмов про приключения кролика Багза Банни.

12. Багз Банни из тех же мультфильмов.

13. Чи, Дейл и Гаечка из анимационного сериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

14. Пикачу из сериала про покемонов.

15. Вуди Вудпекер из мультфильмов про кролика Багза Банни.