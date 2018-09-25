Декорации из «Игры престолов» станут достопримечательностями

Локации, в которых проходили съемки популярного телевизионного сериала "Игра престолов", станут доступными для туризма. Любители шоу смогут посетить замок Старков Винтерфелл, штаб Ночного Дозора Черный Замок, а часть Королевской Гавани.

Съемки эпизодов сериала с этими декорациями проходили в Северной Ирландии. Сцены с дозорными снимались в поселке Магерморн, Винтерфелл из первого сезона на самом деле находится в настоящем замке Уард, а часть сцен из Королевской Гавани создана в деревне Армой.

Все эти локации станут доступны для посетителей уже в 2019 году.

Кроме того, в планах организовать туры для желающих увидеть собственными глазами павильоны киностудии Linen Mill, где также проходили съемки "Игры престолов".