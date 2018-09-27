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Верник заменит Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!»
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Верник заменит Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @ivernik
Артист Игорь Верник станет ведущим обновленного юмористического шоу "Слава Богу, ты пришел!", основанного на импровизациях. Креативным продюсером проекта стал юморист и резидент Comedy Club Александр Незлобин. Верник будет исполнять не только обязанности ведущего, ему также предстоит защищать участников шоу от нападок судьи, которым станет Сергей Светлаков.
"Если Сергей — человек-кнопка, бетонная стена, противопожарный занавес, отделяющий актеров и сцену от зрительного зала, то я пуховая перина, защитник и адвокат, Я не тот, кто будет плясать на трупах поверженных, скорее, наоборот, постараюсь всячески поддержать коллег, но не без иронии, естественно", — рассказал о своей роли в шоу Игорь Верник.
Интересно, что артист принимал участие в программе в качестве гостя. Игорь рассказал, что опыт ему очень понравился, поскольку он любит оказываться в ситуациях, где требуется импровизация, мгновенная реакция, дерзость и внутренняя свобода.
Передача "Слава Богу, ты пришел!" выходила с 2006 по 2010 год, тогда ее вел юморист и актер Михаил Шац, а основными судьями были Александр Цекало, Вадим Галыгин, Андрей Ургант.
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