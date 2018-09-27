Верник заменит Шаца в шоу «Слава Богу, ты пришел!»

Артист Игорь Верник станет ведущим обновленного юмористического шоу "Слава Богу, ты пришел!", основанного на импровизациях. Креативным продюсером проекта стал юморист и резидент Comedy Club Александр Незлобин . Верник будет исполнять не только обязанности ведущего, ему также предстоит защищать участников шоу от нападок судьи, которым станет Сергей Светлаков

"Если Сергей — человек-кнопка, бетонная стена, противопожарный занавес, отделяющий актеров и сцену от зрительного зала, то я пуховая перина, защитник и адвокат, Я не тот, кто будет плясать на трупах поверженных, скорее, наоборот, постараюсь всячески поддержать коллег, но не без иронии, естественно", — рассказал о своей роли в шоу Игорь Верник.

Интересно, что артист принимал участие в программе в качестве гостя. Игорь рассказал, что опыт ему очень понравился, поскольку он любит оказываться в ситуациях, где требуется импровизация, мгновенная реакция, дерзость и внутренняя свобода.