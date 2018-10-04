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Андрей Малахов получил премию «ТЭФИ»
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Андрей Малахов получил премию «ТЭФИ» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @malakhov007
Стали известны имена победителей телевизионной премии ТЭФИ.
Андрей Малахов стал лучшим в номинации в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма".
"Сегодня звезды сошлись в созвездии #козерог. Родившиеся 11 января 1972 года Константин Хабенский и ваш покорный слуга получили #тэфи. Спасибо всем, кто голосовал! @natashashkuleva ты была мысленно рядом!"— скромно подписал снимок Андрей Малахов и не забыл поблагодарить жену.
@malakhov007
Подписчики засыпали любимого телеведущего комплиментами и поздравлениями:
"Мои поздравления Андрей Вы Лучший а Ваша передача самая лучшая!"
"Андрей поздравляем. ! Справедливо! Рады за вас! Удачи и дальше в вашем творчестве!"
Тем не менее не обошлось и без ложки дегтя, некоторые подписчики посетовали на то, что темы для передачи могли бы быть другими:
"Лучше бы приглашали одаренных детей, которые выигрывают на международных олимпиадах, и родителей, которые ими гордятся".
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