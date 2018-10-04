Андрей Малахов получил премию «ТЭФИ»

Стали известны имена победителей телевизионной премии ТЭФИ.

Андрей Малахов стал лучшим в номинации в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма".

"Сегодня звезды сошлись в созвездии #козерог. Родившиеся 11 января 1972 года Константин Хабенский и ваш покорный слуга получили #тэфи. Спасибо всем, кто голосовал! @natashashkuleva ты была мысленно рядом!"— скромно подписал снимок Андрей Малахов и не забыл поблагодарить жену.

@malakhov007

Подписчики засыпали любимого телеведущего комплиментами и поздравлениями:

"Мои поздравления Андрей Вы Лучший а Ваша передача самая лучшая!"

"Андрей поздравляем. ! Справедливо! Рады за вас! Удачи и дальше в вашем творчестве!"

Тем не менее не обошлось и без ложки дегтя, некоторые подписчики посетовали на то, что темы для передачи могли бы быть другими:

"Лучше бы приглашали одаренных детей, которые выигрывают на международных олимпиадах, и родителей, которые ими гордятся".