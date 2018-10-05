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Ведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире
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Телеведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире 

РИА Новости + ещё 3 7 часов назад
Ведущая прогноза погоды на канале ITV Элисон Хэммонд столкнула ассистента в реку в прямом эфире. Видео произошедшего разместили на официальной странице передачи в твиттере.
Хэммонд ходила по плавучему макету Великобритании и рассказывала о погодных условиях в стране. Неожиданно она потеряла равновесие и столкнула помощника в реку Мерси. Ассистент быстро забрался на площадку — в этом ему помогли коллега и телеведущая.
После инцидента Хэммонд несколько раз извинилась перед мужчиной и пошутила, что в Северной Ирландии будет немного мокро, указав на промокшего ассистента.
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