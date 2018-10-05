Ведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире

Телеведущая столкнула ассистента в реку в прямом эфире

OK, we take it back… 😂 @AlisonHammond2 #ThisMorning30 pic.twitter.com/jdUUMD8QSg— This Morning (@thismorning) 3 октября 2018 г. Ведущая прогноза погоды на канале ITV Элисон Хэммонд столкнула ассистента в реку в прямом эфире. Видео произошедшего разместили на официальной странице передачи в твиттере.

Хэммонд ходила по плавучему макету Великобритании и рассказывала о погодных условиях в стране. Неожиданно она потеряла равновесие и столкнула помощника в реку Мерси. Ассистент быстро забрался на площадку — в этом ему помогли коллега и телеведущая.

После инцидента Хэммонд несколько раз извинилась перед мужчиной и пошутила, что в Северной Ирландии будет немного мокро, указав на промокшего ассистента.