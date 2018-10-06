Пелагея стала лучшей наставницей в шоу «Голос.60+»

Ее подопечная Лидия Музалева — первая победительница проекта

Завершился первый сезон вокального проекта «Голос. 60+», участие в котором принимали исполнители, родившиеся не позднее 1958 года. Урожденная сибирячка 68-летняя Лидия Музалева приехала побороться за победу из Обнинска, и выиграла. В суперфинале на Первом канале она исполнила казачью песню «Я когда-то была молодая!», чем покорила зрителей. Ее наставница — Пелагея признана лучшей на проекте.

КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ "ГОЛОС.60+"

Отец последнего, 83-летний Николай Петрович стал участником конкурса, попав в команду к сыну.

Он попал в восьмерку финалистов, но выбыл на этапе «Поединков» между участниками шоу.