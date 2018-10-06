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Пелагея стала лучшей наставницей в шоу «Голос.60+»
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Пелагея стала лучшей наставницей в шоу «Голос.60+» 

WomanHit.ru 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Ее подопечная Лидия Музалева — первая победительница проекта
Завершился первый сезон вокального проекта «Голос. 60+», участие в котором принимали исполнители, родившиеся не позднее 1958 года. Урожденная сибирячка 68-летняя Лидия Музалева приехала побороться за победу из Обнинска, и выиграла. В суперфинале на Первом канале она исполнила казачью песню «Я когда-то была молодая!», чем покорила зрителей. Ее наставница — Пелагея признана лучшей на проекте.
КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ "ГОЛОС.60+"
Также наставниками на проекте были Лев Лещенко, Валерий Меладзе и Леонид Агутин.
Отец последнего, 83-летний Николай Петрович стал участником конкурса, попав в команду к сыну.
Он попал в восьмерку финалистов, но выбыл на этапе «Поединков» между участниками шоу.
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