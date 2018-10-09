Тодоренко и Лаврентьев снимут в клипе всех желающих

Антон Лаврентьев и Регина Тодоренко пригласили всех желающих сняться в их новом клипе!

Уже совсем скоро в шоу "Пятница с Региной" состоится премьера трека "Ад и рай" в исполнении Антона Лаврентьева и хозяйки шоу Регины Тодоренко. А так как эта лиричная песня о любви, чувствах на расстоянии и светлой грусти по любимому человеку, то клип на нее ребята задумали соответствующий. Вчера в своем инстаграме Антон призвал всех своих поклонников поучаствовать в работе над видео и присылать свои видеопризнания в любви. Лучшие из полученных материалов ребята включат в свой клип.

"Ад и рай" — это песня о чувствах на расстоянии. Она о тоске по родному сердцу, о скоротечности встреч и невыносимой боли расставаний, о "жизни в экране телефона", о верности и, конечно же, о любви. Этот ядерный коктейль эмоций и переживаний доступен не только мне, Регине и всей команде шоу "Орел и решка", но и любому человеку, хоть раз испытавшему подобные чувства. Это наша общая с вами песня! Поэтому мы решили, что каждый вас кто захочет, сможет стать частичкой музыкального видео на этот трек и вложить в него всю свою любовь, переживания и энергию", — написал Антон и дал подробные инструкции по съемке видеоприветов.