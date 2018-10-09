Ещё
Тодоренко и Лаврентьев снимут в клипе всех желающих
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Пришельцы в доме
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет

Тодоренко и Лаврентьев снимут в клипе всех желающих 

Партнерский материал 5 часов назад
Фото: партнерский материал
Антон Лаврентьев и Регина Тодоренко пригласили всех желающих сняться в их новом клипе!
Уже совсем скоро в шоу "Пятница с Региной" состоится премьера трека "Ад и рай" в исполнении Антона Лаврентьева и хозяйки шоу Регины Тодоренко. А так как эта лиричная песня о любви, чувствах на расстоянии и светлой грусти по любимому человеку, то клип на нее ребята задумали соответствующий. Вчера в своем инстаграме Антон призвал всех своих поклонников поучаствовать в работе над видео и присылать свои видеопризнания в любви. Лучшие из полученных материалов ребята включат в свой клип.
"Ад и рай" — это песня о чувствах на расстоянии. Она о тоске по родному сердцу, о скоротечности встреч и невыносимой боли расставаний, о "жизни в экране телефона", о верности и, конечно же, о любви. Этот ядерный коктейль эмоций и переживаний доступен не только мне, Регине и всей команде шоу "Орел и решка", но и любому человеку, хоть раз испытавшему подобные чувства. Это наша общая с вами песня! Поэтому мы решили, что каждый вас кто захочет, сможет стать частичкой музыкального видео на этот трек и вложить в него всю свою любовь, переживания и энергию", — написал Антон и дал подробные инструкции по съемке видеоприветов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые фильмы, оказавшиеся плагиатом
Хорошо ли вы знаете советское кино: тест
Как сейчас выглядят легенды мирового кино
Стало известно, почему сменили ведущих «Жди меня»20
Участие в фильме сыграло с Гурченко злую шутку
Видео
03:38
«Банды Индостана»: пираты в индийском стиле
Фильмы
06:07
Почему Тома Фелтона перестали звать на съемки
Актеры
02:53
На фильм «1+1» сняли ремейк
Фильмы
02:03
Какими стали актеры «Титаника» спустя 20 лет
Актеры
00:55
Космический сериал по книге автора «Игры престолов» выйдет в декабре
Сериалы Игры
10:56
Постапокалиптические фильмы, которые нужно увидеть
Фильмы
11:29
Как складывалась судьба Дуэйна Джонсона
Актеры
03:44
Сцены, о съемках которых режиссеры пожалели
Фильмы
00:30
Как теперь выглядят финалистки «Пацанок»
ТВ
01:38
Чем закончится битва личности и монстра
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение