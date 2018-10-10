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«Легко могу выносить мозг»
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Яна Кошкина: «Легко могу выносить мозг» 

Спид-Инфо 2 часа назад
Фото: спид-инфо
Первый канал не ошибся, когда сделал ставку на сексуальность и роскошные формы Яны Кошкиной, пригласив ее в соведущие программы "Короли фанеры". Рейтинг "Королей" мгновенно взлетел.
Справка "С. -И. "Яна Кошкина (1990) — российская актриса, телеведущая, модель. Родилась в Ленинграде. Занималась художественной гимнастикой, стала мастером спорта. Окончила Академию театрального искусства. Сниматься в кино начала с 14 лет. Сыграла в фильмах и сериалах "ЧОП", "Второй шанс", "Интерны", "Одноклассники", "Напарник" и др. — на ее счету уже около 50 ролей. Является ведущей программы "Короли фанеры" (Первый канал). Не замужем. Рост 174 см, вес — 52 кг, 5-й размер груди.

"Мы с Лениным — большие трудяги"

— Яна, роль Снежаны Кошкиной в сериале "ЧОП" сделала вас очень популярной. Отличаетесь ли от своего экранного образа?
— Конечно! Может, мне и хотелось бы сказать, что я наивная, белая и пушистая, но это не так. Я очень эмоциональный и вспыльчивый человек. С жестким характером. С легкостью могу вычеркнуть из своей жизни ненужных мне людей. Ненавижу тех, кто врет. Не выношу жадности и скупости. Иногда и не знаю, что можно от себя ожидать в следующую минуту. Не каждый человек может меня выдержать. Я с легкостью умею выносить мозг. Но, сознавая все это, стараюсь справляться со своим характером. Не всегда, конечно, удачно, но я — честно! — пытаюсь.
— У вас такая знаковая для нашей страны дата рождения — 22 апреля. Ленин, субботники… Не сказалось ли это на вашем характере? Не хочется замутить какую-нибудь революцию?
— Не могу сказать, что дата рождения как-то повлияла на мой характер, хотя — кто его знает?! Но есть любопытная закономерность: я родилась в день рождения Ильича, а моя мама — 21 января — в день его смерти. Так что, считайте, по жизни мы идем вместе с вождем мирового пролетариата. Думаю, Ленин был трудолюбивым человеком. Возможно, в этом мы и схожи. Я тоже большая трудяга.
— К этому вас приучил спорт? Ведь мастерами спорта просто так не становятся.
— Спортом я начала заниматься в 3 года, когда мама привела меня на фигурное катание. Все получалось неплохо, потом тренеры посоветовали заняться еще и художественной гимнастикой чтобы развить гибкость. Но в конце концов остановилась на гимнастике, потому что не нужно было таскать тяжелые коньки. Так что спорт мне дал многое: дисциплинированность, целеустремленность. Много чего.
— Ваши родители имеют отношение к кино или искусству?
-Нет, у нас простая семья. Порой бывало, что денег даже на проезд не было. Но мама хорошо шьет, и она переделывала для меня вещи старшей сестры. Могла сделать что-то такое необычное и эксклюзивное, что мне завидовали. До сих пор я храню кое-что, рука не поднимается выкинуть.

"Никогда никуда не опаздываю"

— Вы в топе ста самых сексуальных женщин России. А ваша внешность — предмет обсуждения в соцсетях. Сама вы такая уродились или это работа пластических хирургов?
— Сама. Но не вижу ничего плохого в том, что люди делают пластику. Особенно публичные. Мы должны ухаживать за собой.
— От пользователей соцсетей можно ждать чего угодно — вплоть до оскорблений и клеветы. Вас это задевает?
— Нет. Я как зайду в интернет, так про своих подружек чего только не начитаюсь! Так что — пусть пишут. Всем нравиться невозможно.
— А столь яркая внешность не мешает в работе?
— Как сказать… В кино я начала сниматься с 14 лет. В 16 поступила в театральный вуз. И все так закрутилось–завертелось. Ходила по бесконечным кастингам, на все пробы. И не всегда успешно. Скажу больше — чаще меня не утверждали.
— С такой-то внешностью! Почему?
— Во-первых, многое зависит от типажа. Во-вторых, к сожалению, в нашей стране существуют определенные стереотипы: драматические роли могут играть девушки не очень яркой внешности. То есть, если у актрисы большая грудь, если она жгучая брюнетка или яркая блондинка, чаще всего ее ждет роль проститутки или жены олигарха.
— Сериалы, работа на ТВ, светские тусовки. Напряженный график. Как строите день, чтобы все успеть?
— Видимо, помогает мое спортивное прошлое. Я, например, никогда не опаздываю на съемки. Лучше посплю на час меньше, чем куда-то опоздаю. Если у меня съемочный день в 7 утра, проснусь в 4, чтобы собраться, сделать зарядку, выпить кофе, еще раз прочитать сценарий.

Не спугнуть счастье

— Пишут, вы недавно поругались со своим любимым. Это так?
— Так. Это было в Инстаграм, на моей страничке. Там я размещаю только достоверную информацию. У меня больше 300 тысяч подписчиков. Что касается ссоры… Как и все, мы люди эмоциональные, можем вспылить. Когда поругались, я написала об этом — такое было эмоциональное состояние, что захотелось об этом рассказать.
— Помирились?
— Ой, жизнь такая непредсказуемая: сегодня миримся, завтра ругаемся.
— Не раскроете тайну, кто этот человек?
— Нет. Я не люблю говорить о личной жизни, на то она и личная, что касается только двоих и никого более.
— Почему? Считаете, что о счастье не надо кричать, чтобы оно не исчезло?
— Может быть, и так, не буду отрицать.

Дублерша с нулевым размером

— В одном из интервью вы сказали, что никогда не снимались обнаженной в кино.
— Никогда.
— При этом утверждаете, что не стесняетесь своего тела — были шикарные снимки в одном из мужских журналов. Как вас понять?
— Да, в кино меня дублировали. Например, в сериале "Второй шанс". Так что, к слову, это не я торчала топлес из люка лимузина, а дублерша. Правда, когда ее привели на площадку, оказалось, она в два раза меньше меня, с нулевым размером груди и блондинка. Я спросила помощника режиссера, по каким критериям ее отбирали, он ответил: "Так ее тоже Яной зовут!"
— Телевидение — это очередная ступень в карьерной лестнице?
— Да.
— И куда эта лестница должна вас привести?
— У меня, как и у всех, есть какие-то цели и планы. Когда я еще училась в институте, говорила, какой хочу быть, какую программу вести, в чем хочу участвовать. На курсе смеялись, никто в это особо не верил. С тех пор поняла, что рассказывать о своих мечтах не нужно. Но в конце концов получилось именно так, как я мечтала в 16 лет. Сейчас мечты немножечко другие и, дай бог, чтобы они тоже осуществились.
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