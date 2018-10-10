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Российские дизайнеры посоревнуются в новом проекте
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Российские дизайнеры посоревнуются в новом проекте 

Peopletalk 4 часа назад
Фото: Peopletalk
Совсем скоро на канале «Пятница» стартует проект «Подиум» — адаптация американского реалити-шоу о соревновании дизайнеров. И вести его будет Мария Миногарова — модель и популярный блогер с миллионом подписчиков в Instagram. Компанию ей составят Тим Ильясов и дизайнер Валентин Юдашкин, они будут оценивать способности участников со своей России.
««Подиум» я смотрела будучи студенткой в Краснодаре и никогда не могла представить даже в самых смелых фантазиях, что окажусь на месте Хайди Клум. Это мой первый опыт ведения большого телепроекта. Для меня это грандиозно! Проект существует много лет, зрители привыкли к определённому формату. Мы постарались сохранить основные моменты шоу нетронутыми, соблюсти все правила этой игры. Так вышло, что даже наставника нашего проекта зовут Тим, как и знаменитого Тима Гана из американской версии шоу»,
— поделилась Мария.
Кстати, победители шоу получат возможность создать коллекцию с Faberlic и миллион рублей на развитие своего бренда.
Премьера проекта состоится уже 18 октября.
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