Чем закончилось шоу «Замуж за Бузову»

Накануне, 14 октября, завершилось шоу, в котором скандально известная певица и ведущая Ольга Бузова искала потенциального мужа. В финал телепроекта "Замуж за Бузовук" вышел Денис Лебедев , который и сделал звезде "Дома-2" предложение, преподнеся обручальное кольцо.

На протяжении нескольких недель Ольга Бузова путешествовала по Италии, где среди нескольких претендентов пыталась отыскать одного-единственного. Поющая ведущая позиционировала шоу таким образом, что если на нем не найдет себе жениха, то не найдет его уже нигде. В итоге, в финал телепроекта "Замуж за Бузову" вышел сыровар Денис Лебедев.

Примечательно, что яркого блондина Бузова выделила еще в предыдущей серии. Тогда Ольга отправила домой сразу двоих других претендентов на свое сердце — Сергея Зеленского и Александра Гринева . Отметим, что с самого начала поющая ведущая выделила именно Гринева, периодически переживая из-за его странного, по ее мнению, поведения. Лишь в конце Ольга определилась со своими предпочтениями.

Впрочем, без интриги все равно не обошлось. В финале неожиданно появился Валентин Коробков, который вернулся на проект, чтобы еще раз побороться за Ольгу Бузову. Впрочем, телеведущая довольно четко дала ему понять, что ему следует вернуться в Москву. "Если ты хочешь что-то мне сказать сейчас, говори. В последний раз. Ты тогда ушел и не подумал обо мне. Я хочу, чтобы ты вернулся в Москву и был по-настоящему счастлив", — обратилась к Валентину Ольга в финале шоу "Замуж за Бузову".

В последнем выпуске передачи Ольга и Денис ходили на свидания, одно романтичнее другого. Пара наслаждалась друг другом. Так, Лебедев остался в полном восторге от похода в кафе, где вместе с Бузовой приготовил мороженое. "Именно с ней я открываю новые горизонты. Подчеркиваю для себя в сотый раз, какая Ольга чувственная девушка. С ней я по-другому посмотрел на мороженое! Я не ожидал такого сюрприза. Это было круто и очень нежно. Теперь буду постоянно просить Ольгу дома делать мне мороженое!" — рассказал Денис.

На протяжении романтического свидания Ольга, по ее признанию, чувствовала, что мужчина хочет ее поцеловать, однако она так и не решилась перейти к активным действиям. "Если я поцелую его, значит, он мой мужчина. К этому я отношусь очень серьезно", — объяснила Бузова.

К самой главной встрече — вручение обручального кольца — Ольга подготовилась основательно: она завила волосы и облачилась в длинное белое платье. Денис встретил ее в черном классическом смокинге. Он прочитал ей стихотворение, которое тронуло Бузову до глубины души, и преподнес кольцо. Она его приняла. Тем самым поющая ведущая дала понять, что нашла того единственного, а также определила победителя шоу "Замуж за Бузову".