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Российские передачи, от которых повеет ностальгией
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Российские передачи, от которых повеет ностальгией 

Рамблер 10 часов назад
В девяностые годы на российском телевидении появилось множество новых шоу и телепередач, которые пользовались успехом и зрителей. Давайте вспомним. Какие герои заставляли нас буквально приклеиваться к экранам телевизоров.
1. Тележурнал «Каламбур». Передача создавалась комиками из Одессы и просуществовала с 1996 по 2001 год.
2. Научно-познавательная программа «Галилео». В этой адаптации немецкой передачи ведущим был Александр Пушной, экспрессивность и непосредственность которого во много определила популярность проекта. Шоу выходило с 2007 по 2015 год.
3. Авторская программа Дмитрия Диброва «Антропология». Программа выбивалась из общего ряда: она выходила в прямом эфире поздно ночью, но в ней всегда звучали звонки зрителей. В студии бывали известные личности, но чаще всего к Диброву приходили рок-музыканты, в том числе и малоизвестные. Шоу снимали с 1997 по 2001 год.
4. «Слабое звено». Телезрители были заинтригованы форматом игрового шоу: в каждом раунде участники сами удаляли одного игрока. Несомненной удачей стал выбор ведущей: ею стала Мария Киселёва, олимпийская чемпионка в синхронном плавании, чей строгий голос и бесстрастное лицо заставляли нервничать даже стойких игроков.
Смотрите ролик и вспомните ещё несколько передач, от которых повеет ностальгией.
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