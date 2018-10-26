Российские передачи, от которых повеет ностальгией

В девяностые годы на российском телевидении появилось множество новых шоу и телепередач, которые пользовались успехом и зрителей. Давайте вспомним. Какие герои заставляли нас буквально приклеиваться к экранам телевизоров.

1. Тележурнал «Каламбур». Передача создавалась комиками из Одессы и просуществовала с 1996 по 2001 год.

2. Научно-познавательная программа «Галилео». В этой адаптации немецкой передачи ведущим был Александр Пушной, экспрессивность и непосредственность которого во много определила популярность проекта. Шоу выходило с 2007 по 2015 год.

3. Авторская программа Дмитрия Диброва «Антропология». Программа выбивалась из общего ряда: она выходила в прямом эфире поздно ночью, но в ней всегда звучали звонки зрителей. В студии бывали известные личности, но чаще всего к Диброву приходили рок-музыканты, в том числе и малоизвестные. Шоу снимали с 1997 по 2001 год.

4. «Слабое звено». Телезрители были заинтригованы форматом игрового шоу: в каждом раунде участники сами удаляли одного игрока. Несомненной удачей стал выбор ведущей: ею стала Мария Киселёва , олимпийская чемпионка в синхронном плавании, чей строгий голос и бесстрастное лицо заставляли нервничать даже стойких игроков.

Смотрите ролик и вспомните ещё несколько передач, от которых повеет ностальгией.