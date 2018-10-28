Прохор Шаляпин стал ведущим прогноза погоды

У поклонников Прохора Шаляпина появился повод смотреть прогноз погоды на выходных. Певцу доверили докладывать метеорологические сводки на НТВ . Не так давно Прохор успешно прошел пробы и очаровал продюсеров умением держаться перед камерой, голосом, внешностью и улыбкой.

О новой работе Прохор с гордостью рассказал своим подписчикам в «Инстаграме». «Это не шутка», — с восторгом объявил Шаляпин. Он поблагодарил коллектив «МетеоТВ» за поддержку и терпение и добавил, что ему еще многому придется научиться. Но в целом, пишет певец, «это потрясающий опыт».

Подписчиков Шаляпина тоже порадовала эта новость. Многие оценили видео, которое Прохор прикрепил к посту. «Мне очень понравился прогноз в вашем исполнении. Бодро, позитивно», «Очень органично, заслушалась», «Красавчик», «Поздравляю! И это еще только начало!», «Очень хорошо, теперь прогноз погоды будет популярен не менее чем другие шоу!» — выражают восхищение фолловеры Шаляпина.

Некоторые предположили, что новые достижения в жизни артиста начались с приходом в неё Виталины Цымбалюк-Романовской. К слову, у себя в «Фейсбуке» Виталина призвала всех смотреть прогноз на выходных «только по НТВ, в 10.00 и 16.00».