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Прохор Шаляпин стал ведущим прогноза погоды
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Прохор Шаляпин стал ведущим прогноза погоды 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
У поклонников Прохора Шаляпина появился повод смотреть прогноз погоды на выходных. Певцу доверили докладывать метеорологические сводки на НТВ. Не так давно Прохор успешно прошел пробы и очаровал продюсеров умением держаться перед камерой, голосом, внешностью и улыбкой.
О новой работе Прохор с гордостью рассказал своим подписчикам в «Инстаграме». «Это не шутка», — с восторгом объявил Шаляпин. Он поблагодарил коллектив «МетеоТВ» за поддержку и терпение и добавил, что ему еще многому придется научиться. Но в целом, пишет певец, «это потрясающий опыт».
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Друзья, это не шутка! Мне, действительно, доверили вести погоду по выходным дням на НТВ! Спасибо за поддержку и терпение дружному коллективу #МетеоТВ @meteotv 🤝. Конечно, ещё очень многому необходимо научиться, но мне безумно это интересно. Это потрясающий опыт для меня! И я уверен, что всё получится! 😜💪🏼 #ПрохорШаляпин #погода #отличноенастроение #погодаповыходным #октябрь2018

Публикация от  Прохор Шаляпин (@p_shalyapin)

Подписчиков Шаляпина тоже порадовала эта новость. Многие оценили видео, которое Прохор прикрепил к посту. «Мне очень понравился прогноз в вашем исполнении. Бодро, позитивно», «Очень органично, заслушалась», «Красавчик», «Поздравляю! И это еще только начало!», «Очень хорошо, теперь прогноз погоды будет популярен не менее чем другие шоу!» — выражают восхищение фолловеры Шаляпина.
Некоторые предположили, что новые достижения в жизни артиста начались с приходом в неё Виталины Цымбалюк-Романовской. К слову, у себя в «Фейсбуке» Виталина призвала всех смотреть прогноз на выходных «только по НТВ, в 10.00 и 16.00».
Сейчас Виталина и Прохор вовсю наслаждаются своим романом. Они планируют совместные путешествия и уже организовали знакомства друг друга со своими семьями. Правда, Цымбалюк придется еще раз встретиться в суде со своим бывшим мужем Арменом Джигарханяном.
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