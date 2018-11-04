Ещё
«Тайна Третьей планеты»: кто поменял Алисе имя
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

«Тайна Третьей планеты»: кто поменял Алисе имя 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из мультфильма "Тайна Третьей планеты"
Мультфильм о приключениях Алисы Селезневой зрители увидели в 1981 году и сразу полюбили. Как создавалась анимационная картина и какие интересные истории с ней связаны.
Работа над мультфильмом длилась целых четыре года. Режиссёр Роман Качанов хотел добиться от мультипликационных героев максимальной точности в движениях. Изначально он даже планировал снимать актёров, а потом анимировать их. Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку она была очень трудоемкой и энергозатратной.
Главную героиню Алису художница Наталья Орлова наградила внешностью собственной дочери, Екатерины Семеновой, которая впоследствии стала актрисой. А механик Зеленый получил черты мужа создательницы персонажей. Это объясняет сходство во внешности героев мультфильма, которое заметили поклонники анимационной картины.
“Тайна Третьей планеты” завоевала популярность и у западных зрителей. Правда, слава пришла к мультфильм не сразу. В 1987 году дублированный вариант картины вышел в США, но особым вниманием отмечен не был. Специалисты предположили, что виноваты в этом были огрехи в озвучании. Перевод был неэмоциональным, были допущены значительные расхождения с оригиналом, а Алиса и вовсе почему-то превратилась в Кристин.
Настоящую популярность на Западе знаменитый советский мультфильм обрел в 90-е годы, когда Алиса заговорила голосом Кирстен Данст, а птицу-Говоруна озвучил Джеймс Белуши.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советские актеры, которых поглотило безумие2
Актеры-неучи: звезды без образования
Актеры, которые оказались в сектах10
Они начинали в массовке, а теперь их знает весь мир
Сомнительные герои советских мелодрам21
Видео
01:44
Фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин
Фильмы
02:53
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
00:15
Лепс записал саундтрек к новому сериалу
Сериалы
02:40
Актеры, которые оказались в сектах
Актеры
04:04
Как сложилась судьба актрисы, сыгравшей Мальвину
Актеры
04:29
Почему режиссеры «отнимают голоса» у актеров
Фильмы
06:19
Нелицеприятная правда о диснеевских принцессах
Фильмы
02:59
Почему Нина Ургант не хотела петь песню Окуджавы
Актеры
05:43
Что стало с любимыми советскими дикторами
ТВ
14:46
Диснеевские герои, оказавшиеся родственниками
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение