«Тайна Третьей планеты»: кто поменял Алисе имя 

Мультфильм о приключениях Алисы Селезневой зрители увидели в 1981 году и сразу полюбили. Как создавалась анимационная картина и какие интересные истории с ней связаны.
Работа над мультфильмом длилась целых четыре года. Режиссёр Роман Качанов хотел добиться от мультипликационных героев максимальной точности в движениях. Изначально он даже планировал снимать актёров, а потом анимировать их. Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку она была очень трудоемкой и энергозатратной.
Главную героиню Алису художница Наталья Орлова наградила внешностью собственной дочери, Екатерины Семеновой, которая впоследствии стала актрисой. А механик Зеленый получил черты мужа создательницы персонажей. Это объясняет сходство во внешности героев мультфильма, которое заметили поклонники анимационной картины.
“Тайна Третьей планеты” завоевала популярность и у западных зрителей. Правда, слава пришла к мультфильм не сразу. В 1987 году дублированный вариант картины вышел в США, но особым вниманием отмечен не был. Специалисты предположили, что виноваты в этом были огрехи в озвучании. Перевод был неэмоциональным, были допущены значительные расхождения с оригиналом, а Алиса и вовсе почему-то превратилась в Кристин.
Настоящую популярность на Западе знаменитый советский мультфильм обрел в 90-е годы, когда Алиса заговорила голосом Кирстен Данст, а птицу-Говоруна озвучил Джеймс Белуши.