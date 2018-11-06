10 диснеевских принцесс с психическими расстройствами

Быть принцессой сложно, и иногда это сказывается на психическом здоровье. Эти героини, взятые из сказок братьев Гримм или Ханса Кристиана Андерсона, претерпели некоторые изменения в мультфильмах. У них появились свои странности и причуды.

Диснеевские принцессы оказались в сложных ситуациях, поэтому немудрено, что, возможно, у многих из них развились психические расстройства. Может быть, им не помешало бы обратиться к специалисту?

Алиса — шизофрения

Шизофрения — это расстройство, характеризующееся галлюцинациями, параноидным бредом, аномальными двигательными функциями и негативным социальным поведением.

Хотя нас заставили поверить в то, что Алиса нашла вход в волшебный мир, вполне вероятно, что она страдала от шизофрении. Расстройство часто развивается в подростковом возрасте, но может встречаться и в детстве, хотя и редко. Алиса разговаривает с парящим в воздухе котом и гусеницами. Ей кажется, что ее тело то увеличивается, то уменьшается в размерах, и она убеждена, что этот мир реален, несмотря на все нелогичные явления, которые в нем творятся.

Жасмин — биполярное расстройство

Биполярное расстройство, также известное как маниакально-депрессивный психоз, является психическим заболеванием, при котором у человека состояние взвинченности сменяется состоянием депрессии.

В фазе мании человек становится импульсивным, склонен к рискованному поведению и не думает о последствиях своих действий.

В мультфильме Жасмин прыгает на летающий ковер с незнакомцем, убегает из дому, крадет яблоки. В состоянии депрессии человек легко тревожится, хочет остаться один и чувствует себя беспомощным. Так, Жасмин отвергает потенциальных женихов, разговаривает со своим единственным другом тигром и плачет по разным поводам.

Анна — синдром дефицита внимания и гиперактивности

Учитывая, что всю свою жизнь девушка провела запертой в замке, Анна отличается сверхподвижностью.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности характеризуется тремя отличительными симптомами: отсутствием внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Другими словами, человеку сложно концентрироваться, он не может сидеть на одном месте и не обдумывает свои действия. Девушка прыгает на диване, набивает рот шоколадом, все время спотыкается, приходит в восторг от любых мелочей, очень быстро говорит и принимает предложение мужчины, с которым она знакома всего несколько часов.

Принцесса Аврора — большое депрессивное расстройство

Представьте, что вы в хорошем настроении идете по лесу в свой день рождения. Вы встречаете на своем пути прекрасного принца и влюбляетесь в него.

Позже вам сообщают о том, что вы должны выйти замуж за того, кого вы никогда не видели, и вы больше не сможете увидеть того прекрасного незнакомца. Возможно, это какое-то проклятие, а может, это просто большое депрессивное расстройство, которое проявляется в отсутствии мотивации и интереса к работе, хобби и людям. Иногда это выражается в гиперсомнии — патологической сонливости.

Мулан — ателофобия

Ателофобия, или страх быть несовершенным, является тревожным расстройством, когда человек считает, что он все делает неправильно. Как правило, ателофоб ставит труднодостижимую цель и чувствует себя неполноценным, если результат не оправдывает ожидания. Из-за этого у человека часто возникает чувство отчужденности.

Мулан, которая не хочет быть в роли подчиняющейся жены, решает вернуть честь семьи, вступив в армию. Там она не ощущает себя в своей тарелке, постоянно пытаясь что-то сказать и сделать все правильно, но безрезультатно. Немного уверенности она обретает лишь к концу мультфильма.

Эльза — тревожное расстройство личности

Люди с тревожным расстройством личности постоянно страдают от чувства неполноценности. Они считают, что не приспособлены к обществу, становятся отчужденными и стараются избегать общения с другими. Эльза из «Холодного сердца» на протяжении почти всего мультфильма пытается скрыть свои эмоции и себя.

После смерти родителей она прячется в своей комнате в замке, закрывается, отказывается говорить с другими и даже отдаляется от своей сестры Анны. Позже она переезжает в ледяной замок на заброшенной горе. Хотя никто точно не знает причину появления тревожного расстройства личности, считается, что его корни берут начало в детстве. В данном случае причиной мог стать инцидент, когда Эльза чуть не убила свою сестру в детстве, и реакция ее родителей на этот случай.

Золушка — зависимое расстройство личности

Золушка отличается несколько пассивным, зависимым характером и склонностью подчиняться. Все это указывает на зависимое расстройство личности. Такой диагноз характерен для людей, которые постоянно нуждаются в заботе, и часто развивается у детей на фоне тревожного расстройства, вызванного разлукой. Так и случилось с Золушкой, чей отец умер и оставил ее со злой мачехой. Несмотря на жестокий характер матери, Золушка не уходит из семьи, она подчиняется ее приказам, пока Фея, а позже и Принц не берут заботу о ней на себя.

Покахонтас — истерическое расстройство личности

Хотя Покахонтас была одной из самых смелых героинь Диснея, ей тоже можно поставить диагноз. Истерическое расстройство личности характеризуется постоянной потребностью во внимании, а также склонностью вести себя наигранно или неуместно, чтобы получить внимание окружающих. Хотя люди с этом расстройством прекрасно умеют общаться, они обычно манипулируют другими, чтобы получить желаемое, и могут подстрекать других из скуки.

Покахонтас спровоцировала войну, убедила остальных поступить по ее усмотрению и драматично кидалась к своему возлюбленному при любом удобном случае.

Рапунцель — стокгольмский синдром

История о Рапунцель, основанная на сказке братьев Гримм, появилась на экранах в 2010 году и тут же завоевала сердца многих зрителей. Многим полюбилась пылкая, оригинальная, немного несовершенная, но совсем не беспомощная Рапунцель.

Однако, если посмотреть внимательно, налицо запущенный случай стокгольмского синдрома — расстройства, при котором у человека возникает эмоциональная привязанность к тому, кто его похитил или держит в заложниках. Матушка Готель, которая похитила Рапунцель в младенчестве, проявляет пассивно-агрессивное поведение и эмоциональное насилие по отношению к девушке. Даже после того, как Рапунцель узнает о лжи матушки Готель, она все равно испытывает чувство вины, любви и горечи, когда та погибает.

Ариэль — обсессивно-компульсивное расстройство личности

Ариэль всегда росла белой вороной среди своих сестер и постоянно попадала в какие-то передряги. При этом у нее проявляются симптомы обсессивно-компульсивного расстройства. Сначала она зацикливается на принце Эрике, увидев его всего один раз, и удивительно легко соглашается отдать свой голос за возможность с ним встретиться.

Люди с обсессивно-компульсивным расстройством часто согласны на молчание в социальных ситуациях, так как боятся, что могут сказать что-то неподобающее. Также Ариэль страдает от патологического накопительства — страха избавления от вещей, которое часто сопровождает навязчивые состояния. Его проявление можно увидеть, когда отец разрушает коллекцию ее вещей.