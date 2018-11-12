Как сложились судьбы любимых телеведущих страны

«Музыкальный киоск», «Здоровье», «Вокруг смеха», «В гостях у сказки»… Эти передачи выходили десятилетиями, и казалось, так будет всегда. Времена изменились, сейчас у нас есть возможность пролистывать сотни каналов, нажимая на кнопку пульта, но почему-то телевизор мы включаем все реже. Мы решили вспомнить лучших ведущих советского телевидения, без которых невозможно было представить ни одни выходные.

Татьяна Судец

«Спокойной ночи, малыши», «Голубой огонек», «Время», «Москва и москвичи»

На протяжении 25 лет она желала малышам «спокойной ночи», и уйти спать без мультика, пусть даже кукольного, дети не соглашались. Во времена перестройки Татьяну вызвали в отдел кадров и отдали трудовую книжку. Но главной трагедией в жизни ведущей была потеря сына. В 1992 году Судец, возвращаясь с гастролей, узнала, что 24-летнего Андрея не стало, его убили грабители.

Телеведущая нашла в себе силы жить дальше, но поняла, что главное в жизни — это семья и близкие люди. В прошлом году «тетя Таня»отпраздновала 70-летний юбилей. У нее двое внуков от дочери Дарьи.

Валентина Леонтьева

«В гостях у сказки», «От всей души»

Со всей страны «тете Вале» присылали трогательные детские рисунки и пластилиновых зайчиков, лучшие из которых она показывала после просмотра «Морозко» или «Волшебной сказки Алладина». Всю жизнь она полностью отдавала себя профессии. А позднее в интервью ее сын, Дмитрий, говорил, что был единственным ребенком в стране, которому не хватало внимания обожаемой всеми «телемамы». Она все время пропадала на работе, из-за чего от нее уходили мужья. В 90-е передачу Леонтьевой закрыли, но легендарной телеведущей выдали пожизненную пенсию.

Три последних года жизни Леонтьева провела у родственников в Ульяновской области. Она сломала шейку бедра, нуждалась в помощи и уходе. Журналисты в те годы обвиняли сына в том, что он забыл о матери.

Александр Иванов

«Вокруг смеха»

Высокий, худой «циркуль» Александр Иванов был любимцем советской интеллигенции. В его эпиграммах и пародиях искали скрытый контекст, восхищались тонким чувством юмора и редким талантом рассмешить публику без тени улыбки на лице. Иванов женился на одной из самых красивых женщин Петербурга, балерине Мариинского театра Ольге Заботкиной , купил виллу в Испании.

В 1991 году программу «Вокруг смеха» закрыли. В 1996-м он приехал в Москву со средиземноморского побережья по приглашению сотрудников аппарата Бориса Ельцина . Позднее его доставили в больницу с алкогольной интоксикацией, спасти не удалось.

Элеонора Беляева

«Музыкальный киоск»

Элегантную Элеонору на телевидение привела трагическая случайность. Перспективная студентка Гнесинки, мечтавшая о карьере оперной певицы, потеряла голос. А в 1961 году пришла на Центральное телевидение, где проработала 32 года.

Долгое время это была единственная передача, рассказывавшая о музыкальных новинках, о том, что выходило в печати и на грампластинках. Последние годы Элеонора Валериановна редко появлялась на публике. Беляева получила награды «Заслуженная артистка РСФСР» и «Золотое перо России».

В 1993 году ведущая покинула программу, а через два года закрылся и сам проект. Последние годы легенда отечественного телевидения посвятила семье.

Элеоноры Беляевой не стало 20 апреля 2015 года.

Юлия Белянчивова

«Здоровье»

Кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РСФСР Юлия Васильевна Белянчикова вела программу с 1969 по 1992 г.

Работала в Центральном институте переливания крови, а в конце 60-х пришла на телевидение вести программу «Здоровье». Больше 20 лет она была ведущей одной из самых любимых программ. Во время перестройки также попросили уйти. В 2006 г. Ю. Белянчиковой за высокий профессионализм, а также большой личный вклад в пропаганду здорового образа жизни была вручена премия «Телегранд». Знаменитой телеведущей не стало в 2011 г.

Сергей Капица

«Очевидное-невероятное»