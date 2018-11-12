Лучшие советские мультфильмы

Для юных зрителей знакомство с кинематографом начинается с мультипликационных фильмов. Но если нынешнее поколение чаще видит на экране героев диснеевских историй, то их родители наслаждались настоящими шедеврами советских мультипликаторов. И вот лишь некоторые хиты, завоевавшие любовь публики не только в нашей стране, но и за границей.

1. «Снежная королева» (1957). Экранизация классической сказки Ханса Кристиана Андерсена получила массу призов на международных кинофестивалях, ленту закупили десятки стран. Даже сегодня советская «Снежная королева» — один из самых популярных в мире мультфильмов.

2. «Тайна Третьей планеты» (1981). История о приключениях в космосе, снятая по книгам фантаста Кира Булычёва , до сих пор пользуется успехом, а некоторые цитаты из неё ушли в народ, превратившись в крылатые фразы.

3. «Остров сокровищ» (1988). Мультфильм, созданный по роману Роберта Льюиса Стивенсона , сразу же пришёлся по вкусу зрителям, хоть и был снят в необычной манере: рисованные фрагменты перемежаются музыкальными номерами с участием живых артистов. Мультик породил множество шуток, а кое-какие песни из него исполняются и по сей день.

4. «Бременские музыканты» (1969) и «По следам бременских музыкантов» (1973). Эта вольная экранизации сказки братьев Гримм — несомненный лидер рейтингов популярности отечественных мультфильмов. Во многом его успех определила запоминающаяся музыка Геннадия Гладкова . И хотя киночиновники обвиняли оба мультфильмы в преклонении перед Западом, они стали по-настоящему любимыми.

О других советских мультфильмах, на десятки лет запавших в душу зрителям, рассказывает видео.