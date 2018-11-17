Чем запомнился 6-й выпуск 7-го сезона шоу «Голос»

На шоу «Голос» завершился этап слепых прослушиваний.

Этап слепых прослушиваний завершен. В последнем выпуске наставники продолжали укомплектовывать свои команды. К итальянскому исполнителю Томасу Грациозо повернулись все четыре наставника. Но свой выбор артист сделал в пользу Ани Лорак. Оказалось, что 10 лет назад он выступал вместе с Ани на конкурсе «Евровидение». Томас был бэк-вокалистом исполнителя из Швейцарии.

В команду Константина Меладзе неожиданно попал Григорий Залежнев, который спел мировой хит Билли Айдола Rebel Yell. Композитор отметил, что ему будет интересно поэкспериментировать и «заплыть за буйки».

Участница Светлана Афанасьева вышла на сцену в шелковой пижаме и спела песню Полины Гагариной , но никто из наставников не оценил. Девушке сказали, что она спела хорошо, но не показала себя в композиции. А для того, чтобы наставники повернулись нужно хотя бы в одной ноте показать свою индивидуальность.

А вот Марианна Георгиаду из Греции покорила Сергея Шнурова своим проникновенным исполнением композиции Елены Ваенги.

Все четверо наставников собрали 12 участников, которым впереди еще предстоит много работы для того, чтобы попасть в финал. Через неделю начнется следующий этап «Голоса» — поединки. Наставники будут выбирать композиции для своих участников и ставить номера. А пока смотри лучшие моменты последнего выпуска слепых прослушивай седьмого сезона проекта. За кого ты болела?